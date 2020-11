Depuis le début de la crise sanitaire en France en mars dernier, de nombreux clubs de football et de jeunes joueurs ne peuvent plus pratiquer leur sport en raison des confinements. Face à cela, le PSG – via son fonds de dotation – a décidé d’apporter son soutien aux clubs franciliens et aux jeunes frappés par la crise, comme l’a communiqué le club de la capitale. “En collaboration avec la Ligue de Paris – Ile de France de football (LPIFF), le club Parisien a souhaité leur venir en aide et témoigner de sa solidarité sans faille.” Ainsi pendant deux ans, le Fonds de dotation du PSG apportera un soutien financier “aux jeunes footballeurs pour les accompagner dans la pratique de leur sport.” Pour la première saison, “cette aide consistera au versement, via la Ligue de Paris, aux 1200 clubs franciliens d’un euro par licencié(e) de moins de 19 ans, soit 174 615 euros.” Concernant la deuxième année, le “Fonds de dotation versera 150.000 euros à la LPIFF pour financer des projets élaborés en commun entre la LPIFF et le Fonds de dotation qui aura une voix décisive au chapitre”, précise le communiqué du PSG.

Le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, s’est exprimé sur cette aide envers les autres clubs franciliens dans le besoin. “Cette action de solidarité avec les clubs franciliens et les jeunes membres de la Ligue de Paris – Ile de France de football fait totalement sens pour le Paris Saint-Germain au moment où nous connaissons depuis presque un an une situation difficile exceptionnelle. En tant que premier club de la capitale et d’Ile de France, le club a un devoir de solidarité et de partage auprès des nombreux clubs environnants qui forment les espoirs de demain. Le Paris Saint-Germain est heureux de pouvoir contribuer à ce que les jeunes joueurs franciliens puissent poursuivre la pratique de leur sport.”

“Le renforcement des relations du PSG, premier club de la région, avec la Ligue de Paris – Ile de France de football, les clubs et les licenciés franciliens est la poursuite de l’ancrage de long terme du club né il y a cinquante ans en Ile-de-France”, conclut le PSG dans son communiqué.