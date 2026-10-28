Le PSG assume sa gestion de la campagne pour le Ballon d’Or

Lundi soir, le PSG n’a vu aucun de ses joueurs figurer dans le top 5 du Ballon d’Or alors que plusieurs d’entre eux figuraient parmi les favoris. Le club de la capitale assume son choix de ne pas privilégier un seul joueur dans sa communication.

Pour le Ballon d’Or 2026, le PSG avait placé dix de ses joueurs dans la liste des trente nommés pour la plus prestigieuse des récompenses individuelles dans le football. Trois d’entre eux figuraient parmi les possibles vainqueurs : Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Fabián Ruiz. Contrairement à d’autres équipes qui ont choisi de mettre en avant un joueur au détriment de ses autres joueurs nommés, le PSG a décidé de ne pas choisir un seul joueur, préférant communiquer autour de l’international géorgien et du Ballon d’Or en titre. À l’annonce des trente footballeurs retenus pour glaner la fameuse récompense, le double champion d’Europe avait propulsé sous le feu des projecteurs Fabián Ruiz, Ousmane Dembélé et Khvicha Kvaratskhelia, souligne Le Parisien. Puisqu’il s’agit d’élire le meilleur joueur du monde et qu’il ne l’est pas, malgré toutes ses qualités, Ruiz a dû s’effacer ensuite derrière les deux attaquants, Paris refusant de choisir l’un plutôt que l’autre, indique le quotidien francilien.

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Les exemples Rodri et Messi

À l’issue de la cérémonie, qui a vu Harry Kane soulever le Ballon d’Or, Vincent Garcia, le patron de France Football, avait taclé la communication du PSG autour du Ballon d’Or. Mais après cette sortie, le club de la capitale assume totalement son choix. Le PSG constate que Rodri et Lionel Messi n’ont pas mené campagne tout en se hissant aux quatrième et cinquième places, avance Le Parisien. Selon les doubles champions d’Europe, il était quasiment impossible de trancher entre ses trois favoris, chacun ayant des arguments. « Le PSG assume parce qu’il ne veut pas dévier de sa politique qui consiste à mettre en avant le collectif et considère que le ratio garanties-risques était déséquilibré. » Le PSG estime que la mise en avant de l’un au détriment des autres peut se payer, assure le quotidien francilien.













