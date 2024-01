Alors que le mercato d’hiver bat son plein, d’autres dossiers sont sur la table des dirigeants du PSG. Avant d’avancer sur les pistes menant à Lucas Beraldo et Gabriel Moscardo, le club de la capitale semble avoir assuré un de ses éléments clés.

Le Paris Saint-Germain a officialisé la signature de Lucas Beraldo pour la premier jour de l’année 2024. A 20 ans, le défenseur brésilien arrive en provenance de Sao Paulo contre la somme de 20 millions d’euros, et devient donc la première recrue hivernale du PSG. Le nouveau numéro 35 Rouge & Bleu a participé à son premier entraînement avec ses nouveaux coéquipiers ce mardi 2 janvier. Le club de la capitale pourra donc compter sur les services de son nouveau renfort pour les cinq prochaines années au moins. Cependant, Luis Enrique peut également compter sur les forces déjà en place, et pour longtemps. En effet, en plus de voir de nouveaux éléments garnir son effectif, le technicien espagnol aura le plaisir de voir Warren Zaïre-Emery s’engager dans la durée avec le Paris Saint-Germain. En effet, formé au club et entré au centre de formation en 2020, le titi parisien devrait voir son contrat se rallonger très prochainement.

🚨 Warren Zaire-Emery PROLONGERA À 100% AU PSG ! ❤️💙



Le nouveau contrat pourrait être officiellement signé et annoncé lorsque le joueur aura 18 ans en mars ✍️



[@FabrizioRomano] pic.twitter.com/lWOn5bPThp — Canal Supporters (@CanalSupporters) January 2, 2024 Twitter : @CanalSupporters

C’est en tous cas ce qu’affirme Fabrizio Romano, journaliste spécialiste mercato, qui précise que tout est fait et boulé à 100%. En effet, si le deal est bouclé depuis le mois de novembre, les documents sont eux prêts depuis le début du mois de décembre. Cependant, aucune officialisation ne se fera avant les 18 ans de Warren Zaïre-Emery, soit le 8 mars prochain.