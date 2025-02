Le PSG atomise Brest (7-0) et file en 8es de finale de Ligue des champions

Ce mercredi soir, le PSG accueillait le Stade Brestois en barrage retour de la Ligue des champions avec pour ambition de terminer le job. Et les Parisiens ont fait exploser les Brestois avec un large succès.

Après avoir pris une belle option pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions suite à son succès 3-0 à Roudourou la semaine passée, le PSG devait terminer le travail au Parc des Princes ce mercredi soir face au Stade Brestois. Et Luis Enrique n’avait pas pris ce match à la légère en alignant une équipe compétitive avec notamment la première titularisation de Khvicha Kvaratskhelia en C1 avec les Rouge & Bleu.

Le résumé du match

Malgré cet avantage au score de 3-0 acquis au match aller, le PSG a rapidement mis du danger sur le but de Grégoire Coudert mais Bradley Barcola n’avait pas encore réglé la mire (6e, 11e) à ce moment-là du match. En face, le SB29 a failli réaliser le scénario parfait mais le tir de Mathias Pereira Lage a parfaitement été anticipé par Marquinhos, qui a repoussé sur sa ligne la tentative de l’attaquant brestois (17e). Une occasion qui a réveillé les Rouge & Bleu. Quelques minutes plus tard, le PSG a mis fin à tout suspense. Lancé dans la profondeur par une belle passe de Fabian Ruiz, Bradley Barcola a parfaitement contrôlé le ballon en pleine course avant d’éliminer Luck Zogbé d’un crochet puis de tromper Grégoire Coudert d’une frappe soudaine au premier poteau (1-0, 20e). Un but qui va complètement tuer tout espoir des Bretons, asphyxiés par le contre-pressing et les efforts collectifs des joueurs de Luis Enrique. Et le PSG a rapidement concrétisé davantage sa domination grâce au premier but de Khvicha Kvaratskhelia en C1, qui d’un tacle rageur a profité d’un centre dévié au premier poteau suite un excellent mouvement collectif (2-0, 39e). En fin de première période, Gianluigi Donnarumma est resté vigilant sur un tir de Pierre Lees-Melou pour permettre à sa formation de regagner les vestiaires avec ce score de 2-0.

Si Pierre Lees-Melou a trouvé le poteau de Gianluigi Donnarumma (56e) puis Brendan Chardonnet les gants de l’Italien (57e), le PSG a poursuivi son récital en seconde période. D’abord, Vitinha a creusé l’écart d’une frappe bien placée (3-0, 59e) puis les entrants Désiré Doué et Gonçalo Ramos ont aggravé la marque tout comme Nuno Mendes pour porter le score à 6-0 à la 76e minute au termes d’actions collectives de grande classe. Un large score qui a permis à Luis Enrique de relancer Presnel Kimpembe au Parc des Princes. Le Titi a reçu une très belle ovation du stade. Et un autre Titi s’est montré en évidence en fin de rencontre avec Senny Mayulu qui a inscrit son premier but en Ligue des champions sur une passe décisive de Khvicha Kvaratskhelia (7-0, 86e). Un large score (10-0 en cumulé) avec sept buteurs différents ce mercredi soir qui permet au PSG d’accéder aux huitièmes de finale de la compétition où il affrontera le FC Barcelone ou Liverpool.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

5′ Pour l’instant, les Parisiens contrôlent le ballon.

6′ Première occasion de but pour le PSG et premier beau mouvement collectif. Après s’être projeté dans la surface, Ruiz centre au second poteau. Avec de la réussite, le ballon arrive vers Barcola dont la frappe file à côté du poteau de Coudert.

11′ Nouvelle situation pour le PSG. Après avoir récupéré une relance manquée de Coudert, Barcola choisit la solution individuelle mais son tir est contré par la défense brestoise.

12′ LE SAUVETAGE DE MARQUINHOS SUR SA LIGNE. Après un beau centre au second poteau de Sima, Pereira Lage reprend mais le capitaine parisien a bien anticipé et sauve sur sa ligne.

17′ Après une action rapide du PSG, la défense brestoise relance mal le ballon et Kvaratskhelia récupère à l’entrée de la surface. La frappe du numéro 7 parisien passe au-dessus des cages du SB29.

20′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE BARCOLA (1-0). Lancé dans la profondeur par Ruiz, le Français contrôle le ballon en pleine course puis élimine Zogbé avant d’armer une frappe soudaine au premier poteau de Coudert.

27′ Quel slalom de Dembélé qui élimine plusieurs Brestois avant de servir Barcola à gauche. L’action finit par une perte de balle.

37′ L’excellent contre-pressing du PSG empêche les Brestois de sortir correctement le ballon. Les Parisiens ne laissent aucune chance à leurs adversaires depuis l’ouverture du score.

39′ BUTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE KVARATSKHELIAAAAAA (2-0). Son premier but avec le PSG en Ligue des champions. Après un magnifique échange entre J.Neves et Dembélé, le Portugais centre au premier poteau pour Barcola qui dévie le ballon. Opportuniste, Kvaratskhelia tacle au second poteau pour doubler la mise.

43′ Les Brestois sont à l’agonie à chaque sortie de balle. Le PSG impressionne dans ses efforts collectifs alors que le score est de 5-0 en cumulé.

44′ Belle défense de Marquinhos qui devance Sima pour contrer son tir.

45′ L’arrêt de Donnarumma sur un tir de Lees-Melou. Le portier italien est resté vigilant alors qu’il était gêné sur le tir.

45′ Une minute de temps additionnel.

45’+1 C’est la pause au Parc des Princes avec ce score de 2-0 pour le PSG grâce à des réalisations de Barcola et Kvaratskhelia. Les Parisiens ont asphyxié les Brestois au fil de cette première période.

46′ La seconde période débute. Aucun changement côté Parisiens.

48′ Quelle action magnifique du PSG. Trouvé sur une belle passe de Dembélé, Kvaratskhelia talonne pour Ruiz, qui s’est projeté dans la surface. Mais l’Espagnol ouvre trop son pied et le ballon part largement au-dessus.

50′ Encore une fois Ruiz n’ajuste pas bien son tir après un beau mouvement collectif.

56′ Le tir de Lees-Melou finit sur le poteau de de Donnarumma.

57′ Quel arrêt de Donnarumma qui se détend pour détourner une tête de Chardonnet sur corner.

59′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE VITINHA. Après une occasion de Barcola repoussée par Coudert, l’action se poursuit et le ballon arrive sur Vitinha. Le Portugais arme une frappe placée à l’extérieur de la surface, qui trouve le petit filet de Coudert.

60′ Triple changement pour le PSG. Dembélé, Barcola et Ruiz cèdent leur place à Doué, Ramos et Lee.

64′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE DOUE (4-0). Les rentrants font la différence. Sur une inspiration géniale, Ramos élimine Chardonnet sur son contrôle puis sert Doué devant Coudert qui était sorti face à lui. L’international Espoir français transforme parfaitement l’offrande face au but vide.

69′ BUTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE NUNO MENDES (5-0). Le PSG est en démonstration et ça va trop vite pour les Brestois. Lee lance en profondeur Hakimi. Le Marocain sert parfaitement Nuno Mendes au second poteau, qui n’a plus qu’à pousser le ballon dans le but.

72′ Deux changements pour le PSG. Pacho et J. Neves cèdent leur place à Kimpembe et Mayulu. Le retour du Titi au Parc des Princes deux ans après. Le stade scande le nom du défenseur.

76′ BUTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE RAMOSSSS (6-0). Avec de la réussite, l’attaquant portugais est à la conclusion d’une autre action collective de grande classe et profite d’une passe de Doué. Ça ne s’arrête plus.

77′ But refusé pour Sima pour une position de hors-jeu.

86′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE MAYULU (7-0). C’est au tour du Titi de participer à la fête. Un septième buteur différent dans ce match. Sur une nouvelle action collective bien construite, Kvaratskhelia sert Mayulu dans la surface et le milieu enchaîne rapidement pour tromper Coudert.

89′ Doué proche du huitième but mais cette fois-ci Coudert détourne en corner.

90′ C’est terminé au Parc des Princes. Le PSG a atomisé le Stade Brestois (7-0, 10-0 en cumulé) et file en huitièmes de finale de Ligue des champions. Les Parisiens ont impressionné collectivement avec sept buteurs différents.

Feuille de match Paris Saint-Germain / Stade Brestois

Barrage retour Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h00 – Diffuseur : Canal Plus Foot – Arbitre principal : Michael Oliver – Arbitres assistants : Stuart Burt et James Mainwaring – Quatrième arbitre : Andrew Madley – VAR : Michael Salisbury et Peter Bankes – Buts : Barcola (20e), Kvaratskhelia (39e), Vitinha (59e), Barcola (64e), Nuno Mendes (69e), Ramos (76e), Mayulu (86e) – Cartons : Haïdara (67e), Le Cardinal (80e)

Le XI du PSG : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Pacho (Kimpembe, 72e), Nuno Mendes – F.Ruiz (Lee, 60e), Vitinha, J.Neves (Mayulu, 72e) – Kvaratskhelia, Dembélé (Doué, 60e), Barcola (Ramos, 60e) Remplaçants : Safonov, Tenas, Kimpembe (72e), Ramos (60e), Doué (60e), Lee (60e), L.Hernandez, Mayulu (72e), Beraldo

