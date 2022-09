Le PSG est l’un des clubs les plus populaires du monde que ce soit en nombres de fans ou bien sur les réseaux sociaux. Tous réseaux sociaux confondus, les Rouge & Bleu peuvent se targuer d’avoir plus de 170 000 millions d’euros de fans. Ce lundi, le club de la capitale a fait savoir qu’il avait passé une barre symbolique sur Tik Tok, les 30 millions d’abonnés. Avec ce chiffre, le PSG confirme son statut de franchise de sport la plus suivie sur la plateforme.

« Sur les 6 derniers mois, le PSG a généré plus d’un milliard de vues«

« En seulement une année, le club a triplé la taille de sa communauté, démontrant sa capacité à proposer des contenus créatifs et attrayants et son attractivité grandissante dans le monde« , se réjouit le PSG dans son communiqué. « Lancé en juillet 2019, le compte Tik Tok du Club a séduit dès sa création, passant d’un million d’abonnés en 2020 à 10 millions en 2021, et 30 millions en 2022. Sur les 6 derniers mois, le Paris Saint-Germain a généré plus d’un milliard de vues et conquis 5 millions de nouveaux followers. […]Le succès du Paris Saint-Germain sur la plateforme a été reconnu récemment par Analytics Horizm qui classe les 100 franchises sportives les plus suivies sur Tik Tok. Le Paris Saint-Germain domine son dauphin de plus de 10 millions d’abonnés. » Canal Supporters est aussi sur Tik Tok et compte plus de 60 000 abonnés. N’hésitez pas à nous suivre.