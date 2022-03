Le PSG attentif aux situations de Dembélé et Dybala

Si l’avenir de Kylian Mbappé (23 ans) tient en haleine tous les observateurs et supporters du PSG, ce dossier engendrera assurément du mouvement sur le front de l’attaque parisienne. D’après les informations de L’Equipe, le board du Paris Saint-Germain a fait de la prolongation de l’international français (53 sélections) une priorité, et ce dernier n’aurait pas fermé la porte.

Toujours selon nos confrères du quotidien français, deux joueurs qui seront libres cet été sont sur les tablettes du PSG. Ousmane Dembélé (24 ans), en fin de contrat en juin prochain, devrait quitter le FC Barcelone et pourrait ainsi poser ses bagages sur la Capitale. Selon les informations de L’Equipe, Paulo Dybala (28 ans), en fin de contrat également en juin prochain avec la Juventus Turin, pourrait venir renforcer l’attaque du PSG. Sur ce dossier, la concurrence existe avec l’Inter Milan.

En ce qui concerne le dossier Ousmane Dembélé, côté espagnol, nos confrères de As affirment que les dirigeants du FC Barcelone seraient certains que le deal entre le PSG et Ousmane Dembélé serait déjà signé. Une tendance à tempérer selon le quotidien transpyrénéens, qui assure le Paris Saint-Germain ne peut avancer avec certitude dans un tel dossier, étant donné l’avenir incertains de Leonardo et Pochettino.

