Le PSG au pied du podium des puissances financières européennes

Chaque année, le cabinet de conseil et d’audit Deloitte dévoile son classement des puissances financières du football européen. Le PSG se classe quatrième cette année.

Le PSG fait partie des meilleurs clubs d’Europe et du monde. L’année 2025 a fait de lui le meilleur club au monde, avec son sextuplé dont la Ligue des champions tant attendue. Il est aussi l’un des clubs qui génèrent le plus de revenus dans le football européen. Comme chaque année, le cabinet de conseil et d’audit Deloitte dévoile son classement Football Money League des clubs européens qui ont généré le plus de revenus sur l’année écoulée. Et ce classement est dominé par le Real Madrid avec 1,161 milliard d’euros. Le club madrilène devance le FC Barcelone (974 millions d’euros), qui fait un bond de quatre places par rapport à la saison dernière.

Le PSG perd une place

Le podium est complété par le Bayern Munich (860,6). Le PSG perd une place par rapport à la saison dernière et se classe à la quatrième place avec des revenus de 837 millions d’euros. Six clubs anglais complètent le top 10 avec Liverpool (836,1), Manchester City (829,3), Arsenal (821,7), Manchester United (793,1), Tottenham (672,6) et Chelsea (584,1). Le PSG est le seul club français de ce classement, qui est clôturé par West Ham (276 millions d’euros).