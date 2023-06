Aucun contact entre le PSG et Zidane

En quête de son nouvel entraîneur en vue de la saison prochaine, le PSG aurait contacté Zinedine Zidane. Une approche peu concluante.

Qui prendra en mains l’effectif du PSG version 2023-2024 ? C’est une question qui accapare l’esprit de bons nombre de supporters rouge et bleu. Une chose est toutefois certaine : Christophe Galtier ne sera plus en poste dans les prochains jours. Et si c’est actuellement Julian Nagelsmann qui se place comme le favori pour lui succéder, le nom de Zinedine Zidane est de nouveau évoqué par Le Parisien ce jeudi.

Zinedine Zidane pas décidé à rallier le PSG

Après une saison très décevante, que ce soit sur un plan sportif ou extra sportif, le PSG a décidé de prendre un nouveau tournant. Exit Christophe Galtier et place à un nouveau visage sur le banc parisien. Reste à connaître son identité. Le parisien nous indique d’ailleurs qu’au sein de sa quête, le PSG aurait tenté sa chance auprès de Zinedine Zidane. Une tentative infructueuse puisque l’ancien coach de la Casa Blanca aurait purement et simplement repoussé cette avance. Comme paru un peu partout depuis plusieurs jours, LP confirme que Julian Nagelsmann tient actuellement la corde.

L’idée de voir Zinedine Zidane sur le banc du PSG existe dans l’esprit des décideurs à Doha depuis la fin de l’année 2021, afin de remplacer Mauricio Pochettino, alors en poste à l’époque. Depuis, les contacts restent réguliers, et « des émissaires de l’Emir continuent à le draguer ponctuellement, jusqu’à ces derniers temps à Paris » selon RMC Sport. Ces derniers affirment par ailleurs que malgré ces échanges réguliers, aucune offre concrète n’a été transmise. De son côté, l’entourage de Zinedine Zidane a démenti tout contact avec le PSG auprès de nos confrères d’RMC Sport.