Le PSG aurait réactivé la piste menant à Milinkovic-Savic

Il ne reste plus que neuf petits matches au PSG pour conclure son exercice 2021-2022, un exercice qui s’est finalement révélé très décevant à de nombreux étages. Désormais, le tout sera de conclure cette saison le moins dramatiquement possible et de se projeter sur l’édition suivante. Et en ce sens, les décision du board rouge et bleu sur le marché et au sein de son organigramme seront scrutés avec grande attention.

Et au niveau de l’effectif, l’un des grands chantiers qui attend Leonardo, ou son hypothétique successeur, sera sans nul doute le milieu de terrain. Un secteur qui s’est, une énième fois, montré un chouïa balbutiant. Pour renforcer son entrejeu, le PSG penserait à Paul Pogba, lui qui sera libre de tout contrat en juin prochain. Mais ce jour, Il Messaggero fait émerger une vieille connaissance du club de la capitale, Sergej Milinkovic-Savic.

En effet, selon le média romain, le PSG aurait réactivé la piste menant au polyvalent milieu de terrain de la Lazio Rome. Mieux, les premiers contacts auraient été initiés il y a plusieurs mois déjà et le club parisien aurait envoyé des émissaires afin de discuter de la faisabilité d’une telle transaction avec l’agent du Serbe, un certain Mateja Kezman. En revanche, comme lors des précédents épisodes associant le PSG à Milinkovic-Savic, il semblerait que les décideurs transalpins ne souhaitent pas lâcher leur élément phare à n’importe quel prix. Il Messaggero évoque une somme avoisinant les 80 millions d’euros.