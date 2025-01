Le PSG aurait un nom en tête en cas de départ de Nuno Mendes

Alors que l’avenir de Nuno Mendes est désormais incertain, le PSG aurait déjà un nom en tête en cas de départ de l’international portugais l’été prochain.

Depuis quelques jours, l’avenir de Nuno Mendes cristallise les attentions. En fin de contrat en juin 2026, le latéral gauche de 22 ans a stoppé les négociations pour une prolongation de contrat en raison d’un désaccord sur la question salariale. Une situation que suit attentivement Manchester United où l’entraîneur Ruben Amorim aimerait attirer l’international portugais. De son côté, le board des Rouge & Bleu espère toujours prolonger son talentueux latéral gauche et ne perd pas espoir.

À lire aussi : PSG – Nuno Mendes veut prendre son temps pour réfléchir à son avenir

Le PSG suivrait le profil d’Alejandro Baldé

Cependant, en cas de départ de Nuno Mendes l’été prochain, le PSG aurait déjà un nom en tête pour le remplacer. En effet, comme le rapporte Relevo, la direction parisienne suivrait le profil d’un joueur du FC Barcelone : Alejandro Baldé. Âgé de 21 ans, l’international espagnol (7 sélections) est encore sous contrat jusqu’en juin 2028 avec son club formateur. Mais pour l’instant, il n’y a aucune discussions ou contacts entre les différentes parties. Titulaire indiscutable sous les ordres d’Hansi Flick (22 matches disputés toutes compétitions confondues, 4 passes décisives), l’Espagnol réussit à enchaîner les rencontres après avoir connu plusieurs pépins physiques par le passé.

Comme le confirme le journaliste Matteo Moretto, les discussions entre le PSG et Nuno Mendes n’avancent plus pour l’instant et la direction parisienne anticipe déjà un possible départ de l’ancien du Sporting. Reste aussi à connaître la position des Barcelonais dans ce dossier. En proie à de grosses difficultés financières, les Catalans pourraient être moins fermés à l’idée d’un départ de leur joueur, valorisé à 50M€ par Transfermarkt.