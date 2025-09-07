Le PSG avait envoyé une lettre à la FFF pour alerter sur l’état de santé de certains de ses joueurs

La tension est montée entre le PSG et la FFF après les blessures d’Ousmane Dembélé et Désiré Doué. Le PSG avait envoyé en amont de la rencontre contre l’Ukraine une lettre pour s’inquiéter de l’état de forme de ses joueurs et demander le changement du process mis en place par le staff médical des Bleus.

C’est la très grosse tuile de la trêve internationale pour le PSG. Lors de la rencontre entre l’Ukraine et la France, le club de la capitale a vu deux de ses joueurs se blesser, Désiré Doué et Ousmane Dembélé. L’ancien rennais souffre d’une lésion au mollet droit et devrait manquer quatre semaines de compétitions, alors que le numéro 10 du PSG, déjà touché à la cuisse gauche contre Toulouse il y a une semaine, souffre, lui, d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit et devrait être absent six semaines. Selon les informations de L’Equipe, le PSG avait fait parvenir un courrier à la Fédération française de football le 4 septembre dernier, pour s’inquiéter de l’état de forme de ses joueurs.

« Nous devons aujourd’hui vous faire part de notre profonde inquiétude et de notre mécontentement quant à la préservation de la santé de nos joueurs internationaux »

Ce dernier a été adressé à Philippe Diallo, le président de la Fédération française de football, ainsi qu'au secrétariat général de la FFF. Grégory Durand, secrétaire général du PSG et signataire du courrier, le commence en « réaffirmant l'attachement du club à la mission fédérale et à l'équipe de France, dont le rayonnement constitue un objectif que nous partageons pleinement. » Il poursuit en expliquant que « nous devons aujourd'hui vous faire part de notre profonde inquiétude et de notre mécontentement quant à la préservation de la santé de nos joueurs internationaux, à l'occasion de leurs convocations en sélection. » Sur deux pages, le PSG prend les exemples d'Ousmane Dembélé et de Lucas Hernandez, « deux de nos joueurs blessés puis maintenus dans le groupe malgré une situation clinique incompatible avec la compétition », pour défendre sa position. Le club de la capitale déplore également le manque d'échange préalable à l'arrivée des joueurs, ce qui lui fait dire que la décision a été prise « de manière unilatérale, sans concertation, ni validation de nos équipes médicales », dévoile le quotidien sportif. Dans ce courrier, le PSG a proposé une solution à la FFF en demandant deux choses. La mise en place immédiate d'un protocole formalisé de communication médicale, garantissant des échanges systématiques, documentés et réciproques entre les staffs médicaux du club et de la sélection et le respect d'un principe de précaution renforcé dans la convocation et l'utilisation des joueurs, notamment lorsqu'ils sortent d'un enchaînement de matches ou présentent une pathologie en cours de traitement, conclut L'Equipe.






















