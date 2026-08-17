Le PSG avance dans ses négociations avec Montpellier pour Laciné Megnan-Pavé

Ces derniers jours, le nom de Laciné Megnan-Pavé a été évoqué du côté du PSG. Les discussions avec Montpellier pour la jeune pépite (16 ans) se poursuivent.

Depuis le début du mercato, le PSG a recruté cinq joueurs (Alessandro Longoni, Maghnes Akliouche, Lucas Digne, Ferran Torres et Mika Godts). Avant la fin de la période des transferts, le club de la capitale pourrait s’offrir d’autres joueurs. Les possibles départs de Bradley Barcola et d‘Ibrahim Mbaye pourraient inciter les dirigeants à s’offrir un joueur offensif alors que le club de la capitale travaillerait également sur un dossier pour l’avenir. Ces derniers jours, le nom de Laciné Megnan-Pavé a été avancé.

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Il a déjà un accord avec le PSG

Le jeune attaquant (16 ans) a fait ses débuts en professionnel avec Montpellier en ce début de saison de Ligue 2 (deux matches, une titularisation, 95 minutes de temps de jeu, une passe décisive). Il aurait tapé dans l’œil des dirigeants du PSG qui aimeraient s’offrir les services d’un des joueurs les plus prometteurs de la génération 2010. Selon les informations de Santi Aouna, les discussions se poursuivent et avancent entre le PSG et Montpellier pour l’attaquant. Le journaliste pour Foot Mercato indique que la question est surtout de savoir si le PSG décidera de prêter le jeune attaquant à Montpellier pendant une saison afin qu’il poursuive sa progression. Santi Anoua indique que Laciné Megnan-Pavé a déjà trouvé un accord pour un futur contrat de cinq ans avec le PSG, soit jusqu’en juin 2031, et que le transfert devrait être supérieur à dix millions d’euros.