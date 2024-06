Le PSG avance dans son recrutement pour l’équipe Espoirs

Le PSG a décidé de créer une équipe Espoirs pour la saison prochaine et les Rouge & Bleu commencent déjà à avancer sur le recrutement.

Après la suppression de l’équipe réserve à l’été 2019, le PSG a décidé de créer une équipe Espoirs. Et la direction parisienne commence déjà à travailler sur son recrutement pour renforcer ce groupe, comme le rapporte le journaliste de L’Equipe, Loïc Tanzi.

Six joueurs bientôt recrutés en attendant la génération 2007

Et le club parisien est proche de finaliser six recrutements, provenant essentiellement des générations 2004 et 2005. Les clubs ont déjà été mis au courant de l’intérêt des Rouge & Bleu. Mathias Lavenette (Torcy, défenseur, 2006) Enzo Le Grix (association PSG, 2005), Gueladan Doué (milieu, Dunkerque, 2005), Salah-Dine El Mezouari (Racing, milieu, 2004), Zanga Koné (Sainte-Geneviève, attaquant, 2004) et Lenny Lankoso (Chambly, attaquant, 2005) sont les six joueurs qui rejoindront prochainement l’équipe Espoirs du PSG sous réserve de la visite médicale, en attendant les joueurs de la génération 2007. Une information également confirmée par le journaliste du Parisien, Benjamin Quarez.