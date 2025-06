Le PSG avec des retours pour affronter l’Inter Miami ?

Le PSG affronte l’Inter Miami ce soir pour le huitième de finale de la Coupe du monde des club (18h). Un choc symbolique, qui sonne comme des retrouvailles avec Lionel Messi… mais où les Parisiens entendent avant tout imposer leur dynamique collective.

On le sait, le Paris Saint-Germain prend ce Mondial des Clubs très au sérieux, et a pour objectif affiché d’aller au bout de cette compétition. Ce dimanche soir, les Parisiens vont affronter l’Inter Miami et Luis Enrique a décidé d’aligner son équipe-type pour ce match très attendu à Atlanta. Comme le révèle Le Parisien mais aussi L’Équipe dans leur édition du jour, Gianluigi Donnarumma gardera les cages parisiennes, protégé par une défense composée de Marquinhos et Willian Pacho dans l’axe, avec Achraf Hakimi à droite et Nuno Mendes à gauche. Au milieu, le trio habituel Fabian Ruiz – João Neves – Vitinha sera chargé de dicter le tempo.

En attaque, le technicien espagnol fera confiance à Barcola, Kvaratskhelia et Désiré Doué. Une composition solide et attendue, qui témoigne de la volonté du PSG de ne pas prendre ce match à la légère, face à une équipe de stars… mais vieillissante.

Le retour de Dembélé, Messi en face

Bonne nouvelle côté parisien : Ousmane Dembélé, absent depuis trois semaines après sa blessure avec l’équipe de France en demi-finale de Ligue des Nations face à l’Espagne, devrait être de retour sur la feuille de match. Revenu récemment à l’entraînement collectif, l’ailier ne devrait toutefois débuter que sur le banc, mais pourrait disputer ses premières minutes dans ce tournoi mondial.

En face, l’Inter Miami alignera une équipe prestigieuse, aux allures de Barça vintage : Lionel Messi sera titulaire, accompagné de ses coéquipiers Luis Suarez, Jordi Alba et Sergio Busquets. Si l’aspect symbolique de ce duel attire l’attention, notamment après le passage mitigé de Messi à Paris, les hommes de Luis Enrique veulent surtout imposer leur supériorité sportive sur le terrain avec donc une équipe qui aura fière allure.