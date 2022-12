Ce mercredi (21h00), le PSG retrouve la Ligue 1. À cette occasion, les Rouge et Bleu accueillent le RC Strasbourg dans leur antre du Parc des Princes en marge de la 16e journée.

Ce jour, le groupe de Christophe Galtier était sur le pont à la veille de cette confrontation. On a notamment pu voir les mondialistes, tels que Kylian Mbappé, Achraf Hakimi, Neymar Jr et Marquinhos, effectuer la séance collective du jour avec leurs coéquipiers. Danilo Pereira, touché aux côtes avec le Portugal, a, lui aussi, fait son retour. Face à Strasbourg, le technicien parisien aura donc l’embarras du choix afin de concocter son XI titulaire.

Neymar, Mbappé et Marquinhos d’entrée face au RCSA

Et si certaines jeunes pousses ont réalisé une préparation de grande qualité, à l’image d’Ilyes Housni et, surtout, d’Ismaël Gharbi, Christophe Galtier devrait finalement faire confiance à ses hommes de base face aux Alsaciens. Ainsi, selon Goal, malgré leur retour respectif anticipé, Kylian Mbappé, Neymar Jr et Marquinhos sont pressentis pour débuter ce mercredi soir. Pour compléter la ligne d’attaque, c’est Hugo Ekitike qui tiendrait actuellement la corde. Achraf Hakimi, lui, devrait rester sur le banc, Nordi Mukiele le suppléant sur le couloir droit de la défense. Son pendant à gauche sera Juan Bernat, tandis que Sergio Ramos devrait être préféré à El Chadaille Bitshiabu. Enfin, le milieu, à trois têtes, devrait être composé de Vitinha, Fabian Ruiz et Marco Verratti. Du très beau monde en somme. Des informations qui trouvent d’ailleurs un écho positif du côté de L’Équipe.

Le XI probable du PSG face à Strasbourg selon Goal : Donnarumma – Bernat, Ramos, Marquinhos, Mukiele – Verratti, Ruiz, Vitinha – Neymar, Ekitike, Mbappé