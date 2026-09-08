Dix joueurs du PSG dans la liste des 30 nommés du Ballon d’Or, Doué grand absent
Ce mardi 8 septembre, les 30 joueurs nommés pour le Ballon d’Or 2026 ont été dévoilés au compte-goutte. Le PSG est une nouvelle fois bien représenté dans les différentes catégories. Le vainqueur sera connu le 26 octobre prochain.
La bataille médiatique pour le Ballon d’Or 2026 est déjà lancée. Depuis plusieurs jours, de nombreux prétendants n’hésitent pas à donner leurs favoris pour la victoire finale, le 26 octobre prochain à Londres. Ce mardi, les 30 nommés pour la 70e édition du Ballon d’Or ont été dévoilés au compte-goutte tout au long de la journée.
Le PSG bat son propre record
Vainqueur de la Ligue des champions, le PSG est représenté par dix joueurs pour la liste du Ballon d’Or 2026 : Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Marquinhos, Willian Pacho, Vitinha, João Neves, Fabian Ruiz, Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Ferran Torres. Seuls absents, Matvey Safonov et Désiré Doué. Les Rouge & Bleu battent ainsi leur record de la saison passée (9 joueurs). Avec dix représentants, le PSG est loin devant le Bayern Munich (quatre joueurs), Arsenal, le FC Barcelone ou encore le Real Madrid (trois joueurs chacun).
Dans les autres catégories, le PSG sera en lice pour remporter le titre de club masculin de l’année 2026 et disputera cette récompense avec Arsenal, le Bayern Munich, Flamengo et Bodø/Glimt. De son côté, Luis Enrique luttera avec ses compatriotes Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (Espagne), Unai Emery (Aston Villa) ainsi qu’avec Vincent Kompany (Bayern Munich) pour le titre de meilleur entraîneur de l’année. Matvey Safonov est en lice pour remporter le titre de meilleur gardien de l’année 2026. Excellent avec le PSG lors de la saison 2025-2026, Warren Zaïre-Emery est nommé pour le titre de meilleur espoir 2026, mais la concurrence sera rude pour le Titi de 20 ans.
Les nommés du Ballon d’Or masculin 2026
- Jude Bellingham (Real Madrid)
- Pau Cubarsi (FC Barcelone)
- Marc Cucurella (Chelsea / Real Madrid)
- Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain)
- Luis Diaz (Bayern Munich)
- Bruno Fernandes (Manchester United)
- Gabriel (Arsenal)
- Erling Haaland (Manchester City)
- Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain)
- Harry Kane (Bayern Munich)
- Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain)
- Lamine Yamal (FC Barcelone)
- Sadio Mané (Al-Nassr)
- Marquinhos (Paris Saint-Germain)
- Lautaro Martinez (Inter Milan)
- Kylian Mbappé (Real Madrid)
- Nuno Mendes (Paris Saint-Germain)
- Lionel Messi (Inter Miami)
- João Neves (Paris Saint-Germain)
- Michael Olise (Bayern Munich)
- Willian Pacho (Paris Saint-Germain)
- Julian Quinones (Al-Qadsiah)
- Declan Rice (Arsenal)
- Rodri (Manchester City / FC Barcelone)
- Fabian Ruiz (Paris Saint-Germain)
- William Saliba (Arsenal)
- Ferran Torres (FC Barcelone / Paris Saint-Germain)
- Dayot Upamecano (Bayern Munich)
- Vinicius Jr (Real Madrid)
- Vitinha (Paris Saint-Germain)
Les nommées du Ballon d’Or féminin 2026
- Selma Bacha (OL Lyonnes)
- Barbra Banda (Orlando Pride)
- Klara Bühl (Bayern Munich)
- Esmee Brugts (FC Barcelone)
- Mariona Caldentey (Arsenal)
- Scarlett Camberos (Club América)
- Kerstin Casparij (Manchester City)
- Temwa Chawinga (Kansa City)
- Cata Coll (FC Barcelone)
- Mechie Dumornay (OL Lyonnes)
- Caroline Graham Hansen (FC Barcelone)
- Alex Greenwood (Manchester City)
- Patri Guijarro (FC Barcelone)
- Pernille Harder (Bayern Munich)
- Yui Hasegawa (Manchester City)
- Rose Lavelle (Gotham FC)
- Mapi Leon (FC Barcelone / London City Lionesses)
- Lorena (Kansas City)
- Melvine Malard (Manchester United / Chelsea)
- Manaka Matsukubo (North Caroline Courage / Chelsea)
- Vivianne Miedema (Manchester City)
- Ewa Pajor (FC Barcelone)
- Claudia Pina (FC Barcelone)
- Alexia Putellas (FC Barcelone / London City Lionesses)
- Wendie Renard (OL Lyonnes)
- Alessia Russo (Arsenal)
- Khadija Shaw (Manchester City)
- Momoko Tanikawa (Bayern Munich)
- Caroline Weir (Real Madrid / OL Lyonnes)
- Tessa Wullaert (Inter Milan / Cômo)
Les meilleurs espoirs masculins 2026
- Kerim Alajbegovic (RB Salzbourg / Juventus)
- Ayyoub Bouaddi (LOSC / Manchester City)
- Pau Cubarsi (FC Barcelone)
- Yan Diomandé (RB Leipzig / Real Madrid)
- Lennart Karl (Bayern Munich)
- Eli Junior Kroupi (Bournemouth)
- Lamine Yamal (FC Barcelone)
- Johan Manzambi (SC Fribourg / Aston Villa)
- Ibrahim Maza (Bayer Leverkusen)
- Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain)
Les meilleures espoirs féminins 2026
- Veerle Buurman (Chelsea)
- Vicky Lopez (FC Barcelone)
- Felicia Schröder (BK Häcken / Real Madrid)
- Clara Serrajordi (FC Barcelone)
- Lily Yohannes (OL Lyonnes)
Les meilleurs gardiens masculins 2026
- Yassine Bounou (Al-Hilal)
- Thibaut Courtois (Real Madrid)
- Gregor Kobel (Borussia Dortmund)
- Joan Garcia (FC Barcelone)
- Edouard Mendy (Al-Ahli)
- Emiliano Martinez (Aston Villa / Chelsea)
- David Raya (Arsenal)
- Vozinha (GD Chaves / Colo Colo)
- Unai Simon (Athletic Bilbao)
- Matvey Safonov (Paris Saint-Germain)
Les meilleures gardiennes féminines 2026
- Ann-Katrin Berger (Gotham FC)
- Cata Coll (FC Barcelone)
- Hannah Hampton (Chelsea)
- Lorena (Kansas City)
- Ayaka Yamashita (Manchester City)
Les meilleurs entraîneurs des équipes masculines 2026
- Mikel Arteta (Arsenal)
- Luis de la Fuente (Espagne)
- Unai Emery (Aston Villa)
- Vincent Kompany (Bayern Munich)
- Luis Enrique (Paris Saint-Germain)
Les meilleurs entraîneurs des équipes féminines 2026
- Jonatan Giráldez (OL Lyonnes)
- Andrée Jeglertz (Manchester City)
- Nils Nielsen (Japon)
- Père Romeu (FC Barcelone)
- Elena Sadiku (Celtic)
Les meilleurs clubs masculins 2026
- Arsenal
- Bayern Munich
- Flamengo
- Bodø/Glimt
- Paris Saint-Germain
Les meilleurs clubs féminins 2026
- FC Barcelone
- Bayern Munich
- Club América
- Manchester City
- OL Lyonnes
Nos joueurs nominés pour la 70e cérémonie du @ballondor 🏆❤️💙 pic.twitter.com/G7kmfadzxH— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) September 8, 2026