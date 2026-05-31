Le PSG bien représenté dans l’équipe type de la saison en Ligue des champions

Hier, le PSG a terminé sa saison 2025-2026 sur une victoire en finale de la Ligue des champions contre Arsenal (1-1, 4 t.a.b à 3). Au lendemain de ce succès, l’UEFA a dévoilé l’équipe type de la saison de C1.

Le PSG est entrée dans la légende du football mondial en s’offrant une deuxième Ligue des champions de suite hier en battant Arsenal en finale à la Puskas Arena de Budapest (1-1, 4 t.a.b à 3). Comme après chaque fin de saison, les différentes distinctions sont décernés. Auteur d’une très grosse saison européenne, Khvicha Kvaratskhelia a été élu meilleur joueur de la saison en Ligue des champions. En plus de cette distinction, l’UEFA a également dévoilé le nom de la révélation de la saison, Arda Guler du Real Madrid. L’instance du football européen a aussi dévoilé l’équipe type de la saison. Et dans cette dernière figure cinq joueurs du PSG, club le plus représenté.

Cinq joueurs du PSG présents

Sans surprise, Khvicha Kvaratskhelia figure dans cette dernière. Maestro du PSG, Vitinha est également présent dans cette équipe type tout comme Nuno Mendes, Marquinhos et Ousmane Dembélé. Les cinq Parisiens sont accompagnés par trois joueurs du finaliste, Arsenal. David Raya garde les buts, Gabriel, qui a manqué son penalty et qui a offert le titre au PSG, accompagne son compatriote en défense centrale alors que Declan Rice accompagne Vitinha au milieu. Michael Olise, Harry Kane et Marcos Llorente complètent le onze.

Le XI de la saison de la Ligue des champions : Raya (Arsenal), Llorente (Atlético de Madrid), Marquinhos (PSG), Gabriel (Arsenal), Mendes (PSG) – Olise (Bayern), Rice (Arsenal), Vitinha (PSG), Kvaratskhelia (PSG) – Dembélé (PSG), Kane (Bayern)