Comme chaque année, l’Equipe dévoile son classement des 30 personnalités qui font le foot français. Pour celui de 2023, le PSG est bien représenté avec pas moins de sept personnes.

Ce classement 2023 est dominé par Kylian Mbappé. C’est la deuxième année de suite que l’attaquant du PSG trône en tête de classement, la quatrième fois de sa carrière après 2018 et 2019. Le fait qu’il est repris de volée Noël Le Graët sur ses propos sur Zinedine Zidane, quelque chose qu’il avait déjà fait au sujet de l’utilisation des droits d’image des joueurs l’équipe de France (en mars et septembre 2022) mais également ses performances époustouflantes lors de la Coupe du Monde au Qatar justifient sa présence sur la plus haute marche du podium. Il y a aussi son choix de prolonger son contrat avec le PSG, « il assume d’être le nouvel étendard planétaire de Paris« . Avec ce choix de rester en France, Kylian Mbappé « a la volonté de marquer encore plus l’histoire parisienne en allant chercher ce Graal de la Ligue des Champions, mais aussi celle de son pays avec son club de cœur.«

Lionel Messi quatrième

L’attaquant (24 ans) devance Didier Deschamps et Karim Benzema. Lionel Messi, son coéquipier au PSG se trouve au pied du podium, alors qu’il était sur la dernière marche de ce dernier en 2022. « L’Argentin de 35 ans s’affirme comme une attraction incomparable pour la L1 et le PSG« , lui qui a retrouvé une influence primordiale au sein des Rouge & Bleu. « Ses défis à venir, individuels avec son mano a mano avec Mbappé pour cette distinction, collectifs avec le rêve de permettre au PSG d’inscrire son nom au palmarès de la Ligue des champions. » Nasser al-Khelaïfi, le président du PSG, se classe lui huitième (12e en 2022). « L’année de la Coupe du monde dans son pays, Nasser al-Khelaïfi a été attaqué de toute part. » Notamment sur des affaires judiciaires et les critiques sur les conditions d’organisation du Mondial. Les points positifs de son année 2022, il a réussi à convaincre Kylian Mbappé de rester au PSG et sa réorganisation de l’organigramme des Rouge & Bleu avec les arrivées de Christophe Galtier et Luis Campos.

Trois autres Parisiens dans le top 20

Le PSG qui place encore trois personnes dans le top 20 avec Neymar en seizième position, « qui s’est mué en Docteur Jekyll et Mister Hyde en 2022« , Luis Campos (18e) et Christophe Galtier (19e). Pour le coach parisien, le quotidien sportif explique qu’il a réussi « quatre premiers mois très convaincants, marqués par sa science du management et sa grande proximité avec ses stars et éléments cadres. […]La donne se complique un peu plus en ce début d’année 2023. […]Face à ces difficultés nouvelles, le technicien va devoir vite trouver des solutions sous peine de quitter trop vite la Ligue des champions. » L’Equipe place enfin Kheira Hamraoui en 25e position de son top 30. Après une année 2022 pourrie par l’affaire de son agression, elle a retrouvé les terrains le 26 octobre dernier et a réussi à gagner sa place de titulaire aux yeux de son entraîneur au PSG, Gérard Prêcheur.

Les 30 qui font le foot français selon l’Equipe