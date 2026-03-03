Le PSG bien représenté pour les Laureus World Sports Awards

Après avoir raflé la quasi totalité des titres collectifs et individuels, le PSG pourrait une nouvelle fois être récompensé lors des Laureus World Sports Awards en avril prochain.

Le PSG est entré dans l’histoire du football en 2025. En plus d’un sextuplé légendaire (Ligue des champions, Supercoupe d’Europe, Coupe intercontinentale, Ligue 1, Coupe de France et Trophée des Champions), le club de la capitale a aussi vu ses joueurs remporter de nombreux trophées individuels.

Une nouvelle récompense à venir pour Dembélé et Doué ?

Et après le Ballon d’Or, le Golden Boy, les trophées The Best de la FIFA et les Globe Soccer Awards, le PSG pourrait une nouvelle fois être récompensé lors d’une cérémonie prestigieuse. En effet, ce mardi 3 mars, les nominés pour les Laureus World Sports Awards ont été dévoilés. Et le champion d’Europe est représenté dans trois catégories.

Le Ballon d’Or 2025, Ousmane Dembélé, est en lice pour remporter le titre du meilleur sportif de l’année. L’international français aura une concurrence féroce face à Carlos Alcaraz (tennis), Mondo Duplantis (athlétisme), Marc Marquez (MotoGP), Tadej Pogacar (cyclisme) et Jannik Sinner (tennis). De son côté, le Golden Boy 2025, Désiré Doué, est nommé pour la catégorie des révélations mondiales de l’année aux côtés de João Fonseca (tennis), Shai Gilgeous-Alexander (basketball), Luke Littler (fléchettes), Lando Norris (pilote Formule 1) et Yu Zidi (natation).

Enfin, le PSG est également nommé dans la catégorie d’équipe mondiale de l’année. La formation de Luis Enrique fera face à la sélection de football féminine de l’Angleterre, vainqueure de l’Euro l’été dernier, de l’équipe européenne de la Ryder Cup (golf), de l’équipe indienne féminine de cricket, de l’écurie de McLaren en Formule 1 et de l’équipe de basket d’Oklahoma City Thunder, vainqueur de la NBA en 2025. Les vainqueurs des différentes catégories seront connus le 20 avril prochain lors d’une cérémonie organisée à Madrid. Pour rappel, depuis la première édition en 2000, les Laureus World Sports Awards récompensent différents sportifs, toutes disciplines confondues, qui ont marqué l’année.

🗞️ Here are the Nominees for the Laureus World Sports Awards 2026.



🏆 Who do you think the Laureus World Sports Academy should select as the Winners?



#Laureus26 pic.twitter.com/TNWHM9bbu4 — Laureus (@LaureusSport) March 3, 2026

Paris Saint-Germain celebrates three Nominees for the prestigious Laureus World Sports Awards ⚽️



🔹 PSG – Laureus World Team of the Year Nominee

🔹 @dembouz – Laureus World Sportsman of the Year Nominee

🔹 Désiré Doué – Laureus World Breakthrough of the Year Nominee



The… pic.twitter.com/JZPFsGgT3A — Laureus (@LaureusSport) March 3, 2026