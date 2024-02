Au cours de la 23e journée de Ligue 1 Uber Eats, un micro évènement s’est déroulé lors de PSG / SRFC. En effet, à la 65e minute de jeu, mené au score, Luis Enrique décide d’effectuer ses deuxième et troisième changements, et en profite pour faire entrer Gonçalo Ramos à la place de … Kylian Mbappé.

C’est dans les derniers instants de la rencontre face au Stade Rennais que le Paris Saint-Germain a su revenir au score afin d’arracher le match nul (1-1). Une égalisation qui fait office de but le plus tardif dans l’histoire du PSG en championnat, et obtenue grâce à penalty provoqué et transformé par Gonçalo Ramos. L’attaquant portugais a pris la place de Kylian Mbappé dès la 65e minute de jeu. L’international français a pour la première fois de la saison été sorti par Luis Enrique, après avoir débuté sur le banc lors de la journée précédente de championnat sur la pelouse du FC Nantes, et avoir passé toute la rencontre d’avant en Ligue 1 Uber Eats sur le banc, face au LOSC. Si les différents observateurs et supporters du PSG évoquent un traitement différent depuis l’annonce de son départ, les dernières indiscrétions de nos confrères d’RMC Sport ne vont pas dans le même sens, et tempèrent le jeu. En effet, « au club, on explique toutefois que Kylian Mbappé ne va pas devenir remplaçant du jour au lendemain et que les deux matchs qui arrivent sont très importants, d’où l’intérêt de le faire souffler« .

De son côté, Kylian Mbappé accepte la situation et ne montrerait pas de signes d’agacement. Dans la suite de son calendrier, le Paris Saint-Germain fera face à l’AS Monaco au Stade Louis II ce vendredi 1er mars à l’occasion de la 24e journée de Ligue 1 Uber Eats. Un déplacement en principauté qui précèdera celui à Saint-Sébastien afin de valider la qualification en quart de finale de Ligue des Champions, sur la pelouse du Stade d’Anoeta de la Real Sociedad.