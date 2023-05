Le PSG cherche bien une porte de sortie à Neymar cet été

Devenu indésirable aux yeux de Luis Campos, Neymar Jr est invité à quitter le PSG cet été. Mais à ce jour, Manchester United n’a lancé aucune discussion avec le Brésilien.

L’été 2023 du PSG s’annonce mouvementé. Entre les retours de prêts, le départ de Lionel Messi et les ventes espérées pour certains joueurs, Luis Campos devra bien négocier les prochains dossiers. Et concernant Neymar Jr, le conseiller sportif des Rouge & Bleu ne compte pas s’appuyer sur lui pour la saison 2023-2024. En effet, comme l’été dernier, le dirigeant parisien veut se séparer du Brésilien de 31 ans. L’objectif des Rouge & Bleu est de disloquer ce fameux trio Messi-Neymar-Mbappé et de concentrer le projet autour de l’attaquant français. Si l’Argentin arrive en fin de contrat le 30 juin prochain, l’international brésilien, lui, possède encore un bail jusqu’en 2027. De quoi refroidir les possibles prétendants.

Rien de concret entre Neymar et Manchester United

Et selon certains médias, Manchester United pourrait être une destination possible pour l’ancien Barcelonais. Cependant, comme le rapporte le journaliste Fabrizio Romano, il n’y a pour le moment aucune négociation en cours entre le PSG, les Red Devils et Neymar Jr. « Rien de concret, pas de discussions… du moins avec les propriétaires / conseillers actuels », rapporte le spécialiste du mercato. Reste désormais à savoir si les prochains propriétaires auront pour ambition de recruter Neymar Jr. Mais si la piste Manchester United ne semble pour l’instant pas d’actualité, le PSG devra trouver un autre point de chute pour son numéro 10. « Le PSG a déjà discuté de la sortie de Neymar en interne, cherchant une solution cet été », conclut Fabrizio Romano. Pour rappel, la saison 2022-2023 de Neymar Jr s’est terminée le 19 février après une énième blessure à la cheville. Opéré en mars dernier, son retour sur les terrains d’entraînement est espéré pour la mi-juillet.