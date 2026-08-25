Le PSG cible trois postes en cette fin de mercato

À une semaine de la fermeture du marché des transferts, le PSG s’attend encore à quelques mouvements au sein de son effectif, aussi bien dans le sens des départs que des arrivées.

Le mercato estival 2026 du PSG n’est pas encore terminé. Après avoir recruté cinq joueurs cet été (Alessandro Longoni, Lucas Digne, Maghnes Akliouche, Mika Godts et Ferran Torres), le club de la capitale compte bien renforcer d’autres postes avant la fermeture du marché des transferts, le 1er septembre.

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Le PSG surveille le marché des jeunes joueurs

La direction parisienne reste attentive aux mouvements du marché, avec un discours en interne : « Nous préparons l’avenir. Si nous pouvons prendre un joueur auquel nous croyons deux ans avant son éclosion, pour deux fois moins cher, c’est aussi notre projet d’anticiper nos besoins futurs. » Selon L’Équipe, trois postes sont ciblés par le board des Rouge & Bleu : un gardien, un défenseur central droitier pouvant évoluer au poste de latéral et un ailier capable de prendre la profondeur.

Pour le poste de gardien, le club parisien était proche de recruter Zion Suzuki, avant que ce dernier ne file à Aston Villa. La volonté de recruter un autre élément offensif vise notamment à compenser le possible départ de Bradley Barcola à Liverpool cet été. Pour compenser cette perte, le club parisien avait ciblé le jeune attaquant de Montpellier, Lacine Megnan-Pavé (16 ans), mais le MHSC n’est pas vendeur et compte profiter de cette saison pour afin de faire grimper sa valeur pour une vente l’été prochain. « Mais le PSG reste en éveil sur ce marché des jeunes joueurs avant le 1er septembre. Un mauvais signal envoyé aux membres actuels de son centre de formation, déjà inquiets de voir un effectif grandissant chez les professionnels cette saison. Dans tous les cas, l’heureux élu devrait avoir un ‘profil mobile’, une demande de Luis Enrique », conclut le quotidien sportif.