Le mercato vient de s’achever et pourtant le PSG continue de prospecter pour renforcer son effectif.

On le sait, le Paris Saint-Germain a évolué dans sa politique sportive avec désormais la recherche de jeunes prospects qui pourraient apporter dès cette saison et surtout à l’avenir. Comme on a pu le voir cet été, les Parisiens ont recruté William Pacho (22 ans), Joao Neves (19 ans) ou encore Désiré Doué (19 ans). Pour renforcer son secteur défensif, qui montre de la défaillance et qui manque aussi quantitativement, Luis Campos regarderait du côté de l’Angleterre, et plus précisément de Londres au sein de la charnière d’Arsenal avec William Saliba. L’international tricolore (24 ans) serait aussi sur les tablettes du Real Madrid ou encore du Bayern Munich.

Arsenal demanderait le paquet pour lâcher son joueur !

Le média réputé britannique, Caught Off Side, révèle que le club de la capitale se pencherait sur le cas de Saliba pour poursuivre « son envie de signer les meilleurs joueurs français ». L’article précise aussi qu’il y a « peu de chances » qu’Arsenal vende son joueur pour un montant inférieur à 120M€… voire plus ! Malgré cette somme folle, les trois équipes précédemment évoquées resteraient intéressées par le joueur qui est encore sous contrat jusqu’en 2027. Une concurrence qui pourrait s’avérer être féroce, pour le défenseur tricolore, considérer comme l’un des meilleurs à son poste. On rappelle que le Paris Saint-Germain possède au sein de son effectif 6 internationaux français (Kimpembe, Hernandez, Zaire-Emery, Barcola, Dembele, Kolo Muani) et un jeune Bleuet (Désiré Doué).