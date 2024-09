Le PSG, club français avec le plus de participations en C1

Demain soir, le PSG va entamer une nouvelle saison de Ligue des champions. Avec la rencontre contre Girona, il va devenir le club français avec le plus de participations en Ligue des champions.

Champion de France la saison dernière, le PSG s’est une nouvelle fois qualifié pour la Ligue des champions. Depuis le rachat du club par QSI en juin 2011, les Rouge & Bleu ont participé à toutes les campagnes de Champions League. Demain soir (21 heures, Canal Plus), le PSG va entamer la nouvelle formule de la plus prestigieuse des compétitions de clubs avec la réception – au Parc des Princes – de Girona. Il entamera ainsi sa dix-septième participation à la Ligue des champions, qui a été créée en 1992-1993 (anciennement Coupe des clubs champions européens de 1955 à 1992).

Lyon dans les rétros

Avec cette nouvelle campagne européenne, le PSG devient ainsi le club français ayant le plus de participations en Ligue des champions depuis sa création. À égalité avec Lyon, il va donc prendre seul la première place de ce classement, comme le rapporte Prime Video sur son compte X. Marseille complète le podium avec 11 participations. Suivent l’AS Monaco (10) et Lille (8). L’ASM et le LOSC vont accompagner le club de la capitale lors de cette Ligue des champions 2024-2025, tout comme le Stade Brestois, qui va connaître la première campagne européenne de son histoire.

Le top 5 des participations des clubs français en Ligue des champions depuis 1992-1993