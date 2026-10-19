Le PSG co-leader, première chute pour Monaco… Les résultats de la septième journée de Ligue 1

Après sa victoire renversante sur la pelouse de Strasbourg (1-3), le PSG est remonté sur le podium de la Ligue 1. Avec le faux pas de Monaco, il est même co-leader du championnat.

Après sa belle victoire contre Manchester City en Ligue des champions (2-4), le PSG retrouvait les terrains samedi après-midi avec le déplacement à Strasbourg. Avec une équipe fortement remaniée, le club de la capitale a dû attendre l’entrée de ses cadres pour s’imposer contre les Strasbourgeois (1-3). Un succès qui permettait au club de la capitale de prendre provisoirement la tête du championnat. Une tête que pouvait reprendre Lille quelques heures plus tard. Mais les Lillois ont concédé le match nul sur leur pelouse contre Brest (1-1). Avec 14 points, c’est le PSG qui est leader à la différence de buts devant les Lillois et les Monégasques samedi soir. Auteur d’un début de saison moyen, Lens s’est offert un nouveau succès contre Troyes (1-3) pour poursuivre sa remontée au classement.

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Match fou entre le Paris FC et Rennes

Dimanche après-midi, l’AS Monaco pouvait reprendre trois points d’avance en tête du championnat. Pour cela, les Monégasques devaient s’imposer sur la pelouse de Lorient. Mais ce sont les Lorientais qui ont gagné devant leur public sur un penalty de Cadiou. Le club breton a infligé sa première défaite à Monaco de la saison, qui perd donc la tête du championnat à la différence de buts. Dans le même temps, le Paris FC et le Stade Rennais ont offert un match complètement fou au Stade Jean-Bouin. Les deux équipes ont offert un spectacle avec sept buts. Lors de cette rencontre, Esteban Lepaul s’est offert un triplé sur penalty, pour devenir le meilleur buteur de Ligue 1 avec sept réalisations. Mais cela n’a pas permis à Rennes de s’imposer, le Paris FC s’offrant une victoire de prestige sur un penalty de Sinayoko au bout du bout du temps additionnel (4-3, 97e). Un succès qui permet au club parisien d’être co-leader de Ligue 1 avec cinq clubs, une première historique à ce stade de la compétition en Ligue 1. C’est Lyon, futur adversaire du PSG, qui termine cette septième journée en tête grâce à son succès contre Nice (2-1). Dans les autres matches, Marseille poursuit son redressement en s’offrant une deuxième victoire de suite contre Angers (2-5) alors que Le Havre continue de sombrer avec une nouvelle défaite contre Auxerre (1-3) et une place de lanterne rouge. En ouverture de la journée, Toulouse s’était facilement imposé contre Le Mans (0-3).

Les résultats de la 7e journée de Ligue 1

Le Mans / Toulouse (0-3)

Strasbourg / PSG (1-3)

LOSC / Stade Brestois (1-1)

Troyes / RC Lens (1-3)

Angers / Marseille (2-5)

Le Havre / Auxerre (1-3)

FC Lorient / AS Monaco (1-0)

Paris FC / Stade Rennais (4-3)

Olympique Lyonnais / OGC Nice (2-1)

Le classement de Ligue 1

Olympique Lyonnais – 14 pts (+8) Paris Saint-Germain – 14 pts (+5) Paris FC – 14 pts (+5) LOSC – 14 pts (+5) AS Monaco – 14 pts (+4) Stade Rennais – 13 pts (+1) FC Lorient – 11 pts (+1) RC Lens – 10 pts (+3) Olympique de Marseille – 9 pts (+4) Stade Brestois – 9 pts (+3) Toulouse – 9 pts (+1) AJ Auxerre – 9 pts (-6) OGC Nice – 8 pts (-3) Strasbourg – 7 pts (-3) Angers SCO – 7 pts (-6) Le Mans – 6 pts (-5) ESTAC Troyes – 4 pts (-11) Le Havre – 2 pts (-6)

Programme de la huitième journée de Ligue 1

Vendredi 23 octobre 2026 à 20h45 sur Ligue 1+ Stade Brestois 29 – OGC Nice

