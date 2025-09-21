Le PSG communique après le report du Classique

En raison des conditions météorologiques, le Classique entre l’OM et le PSG a été reporté à ce lundi. Et le club parisien a enfin communiqué à ce sujet.

La décision est tombée ce dimanche après-midi. Initialement prévue dans la soirée, le Classique entre l’OM et le PSG, en conclusion de la 5e journée de Ligue 1, a été reporté par le préfet de la région PACA en raison des conditions météorologiques dangereuses qui touchent les Bouches-du-Rhône. Rapidement, la LFP a décidé de reporter cette rencontre à ce lundi 22 septembre à 20h (Ligue 1+). Une décision qui fait polémique car au même moment la cérémonie du Ballon d’Or se tiendra au Théâtre du Châtelet à Paris où de nombreux Parisiens seront concernés.

Le PSG reviendra à Marseille lundi

Et le PSG est enfin sorti du silence en communiquant sur ce report. Et il n’est pas question de boycott de la part des champions de France. « La LFP a décidé de reporter le match entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain, ce lundi 22 septembre à 20h. Initialement programmé dimanche 21 septembre à 20h45, le match n’a pu se dérouler à cette date suite à la décision de report de la Préfecture des Bouches-du-Rhône en raison des orages annoncés sur la Région. Pour des raisons d’organisation, le Paris Saint-Germain est rentré à Paris ce dimanche après-midi et reviendra à Marseille lundi, jour du match », a déclaré le club parisien dans son communiqué sur compte X.

