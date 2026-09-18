Le PSG communique de nouveau sur la blessure d’Achraf Hakimi

Victime d’une légère lésion à la cuisse droite contre Brest dimanche dernier, Achraf Hakimi va retrouver l’entraînement individuel ce vendredi. Il est incertain pour le Classico entre Marseille et le PSG.

Dimanche dernier, le PSG s’est offert sa première victoire de la saison en Ligue 1 sur la pelouse de Brest en clôture de la quatrième journée de championnat (0-1). Mais lors de cette rencontre, il a vu Achraf Hakimi sortir sur blessure à la 39e minute. L’international marocain a été victime d’une légère lésion de la cuisse droite. Dans un premier communiqué médical, au lendemain du succès en terre bretonne, le PSG avait expliqué que son latéral droit allait passer les deux prochains jours en soins.

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Il va s’entraîner individuellement

Ce vendredi, deux jours avant le déplacement du PSG à Marseille pour le premier Classico de la saison lors de la cinquième journée de Ligue 1, le club de la capitale a de nouveau communiqué sur son numéro 2. Et ce dernier, dans le cadre de son programme de reprise, va effectuer un travail individuel sur le terrain ce vendredi. Achraf Hakimi est donc incertain pour la rencontre au Vélodrome. Il faudra attendre demain et le dernier entraînement avec le Classico pour savoir s’il pourra être présent dans le groupe concocté par Luis Enrique.