Le PSG communique sur la blessure d’Achraf Hakimi

Titulaire lors de la victoire du PSG contre Brest hier, Achraf Hakimi a quitté ses partenaires sur blessure à la 39e minute. Le PSG a évoqué sa blessure dans son point médical.

Titulaire lors de tous les matches du PSG depuis le début de la saison, Achraf Hakimi a dû quitter la pelouse de Brest hier soir à la 39e minute en raison de douleurs aux adducteurs. Interrogé sur l’état de santé de son latéral droit, Luis Enrique avait expliqué espérer que ce ne soit pas trop grave, indiquant qu’il fallait attendre ce lundi pour connaître la gravité de la blessure de l’international marocain après le passage des examens.

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Il va rester en soins ces deux prochains jours

Ce lundi après-midi, le PSG a dévoilé un communiqué médical sur son latéral droit. Achraf Hakimi a été victime d’une légère lésion à la cuisse droite hier soir, indique le club de la capitale dans son communiqué médical. Il restera en soins ces deux prochains jours. Un nouveau point médical sera effectué à l’issue de cette période. L’ancien du Borussia Dortmund est donc incertain pour le Classico de dimanche soir (20h45, Ligue 1 Plus) en clôture de la cinquième journée de Ligue 1. Il faudra donc attendre le prochain point médical pour connaître l’évolution de sa blessure et sa possible participation au choc contre les Marseillais.