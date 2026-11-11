Le PSG communique sur la blessure d’Alessandro Longoni

Appelé avec l’équipe U19 de l’Italie durant cette trêve internationale, Alessandro Longoni a dû rentrer à Paris en raison d’un nouveau pépin physique.

Un nouveau coup dur pour Alessandro Longoni. Recruté libre en provenance de l’AC Milan cet été, le gardien italien a, pendant plusieurs semaines, côtoyé l’infirmerie en raison d’une blessure à la cuisse. De retour dans le groupe parisien face à Villarreal, le portier de 18 ans a été convoqué par l’équipe italienne U19 pour disputer trois rencontres des éliminatoires de l’Euro U19, qui se déroulera du 16 juin au 3 juillet 2027 en Albanie et en Serbie.

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Une nouvelle blessure à la cuisse pour Alessandro Longoni

Cependant, le gardien du PSG a dû déclarer forfait pour ce rassemblement, comme l’a indiqué la Fédération italienne de football dans un communiqué : « Le gardien Alessandro Longoni (Paris Saint-Germain) ne sera pas disponible en raison de problèmes physiques : à sa place, Favo a convoqué Andrea Maran (Modène). » Quelques heures plus tard, le club parisien a donné plus d’informations dans un point médical : « Alessandro Longoni a été contraint de quitter le rassemblement de l’équipe d’Italie U19 à la suite d’une lésion à la cuisse gauche. Il effectuera des soins ces prochaines semaines. » Un nouveau pépin physique pour le gardien italien, qui souffrait du quadriceps gauche début septembre. Le numéro 16 des Rouge & Bleu pourrait donc manquer les prochaines rencontres du PSG. L’occasion pour certains jeunes, comme Arthur Bar ou Adam Mouak, de côtoyer une nouvelle fois le groupe professionnel.

Point médical concernant Alessandro Longoni. 🗞️ : https://t.co/L6SvKIpn1K @Aspetar https://t.co/ZqT7Dytb8c — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 10, 2026