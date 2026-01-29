Le PSG communique sur la blessure de Khvicha Kvaratskhelia

Sorti sur blessure face à Newcastle après une torsion à sa cheville, Khvicha Kvaratskhelia va seulement manquer quelques jours de compétition.

Plus de peur que de mal pour Khvicha Kvaratskhelia. Victime d’une torsion de la cheville lors du match face à Newcastle (1-1) ce mercredi en Ligue des champions, l’international géorgien était sorti du terrain avec l’aide du staff médical et d’Achraf Hakimi. Si les premières indiscrétions des médias annonçaient une absence de deux à trois semaines avant de retrouver le chemin de l’entraînement, le PSG a officiellement communiqué sur la blessure de son numéro 7.

Une absence entre 8 et 10 jours

Dans son point médical, le club de la capitale a annoncé que Khvicha Kvaratskhelia a été victime d’une entorse de la cheville droite et qu’il sera indisponible entre 8 et 10 jours. Une bonne nouvelle pour les Rouge & Bleu, qui pourront donc compter sur le Géorgien pour les barrages de la Ligue des champions (17-18 février puis 24-25 février). L’attaquant de 24 ans manquera donc la rencontre face au RC Strasbourg ce dimanche (20h45 sur Ligue 1+), mais pourrait faire son retour lors de la réception de l’OM le 8 février prochain.