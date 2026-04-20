Le PSG communique sur la blessure de Vitinha

Sorti sur blessure face à l’Olympique Lyonnais, le milieu du PSG Vitinha restera aux soins ces prochains jours et manquera donc les matchs face au FC Nantes et à Angers.

Plus de peur que de mal pour Vitinha ? Sorti sur blessure face à l’Olympique Lyonnais ce dimanche soir, à la suite d’une charge aérienne d’Endrick qui a entraîné une mauvaise reprise d’appui du Portugais, le PSG retenait son souffle concernant l’état de santé de son maître à jouer de l’entrejeu, à quelques jours de la demi-finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (28 avril – 6 mai).

À lire aussi : Vitinha réagit aux rumeurs l’envoyant au Real Madrid

Vitinha victime d’une inflammation du talon droit

En effet, victime d’une gêne à la cheville droite, le milieu de 26 ans a dû quitter ses partenaires en première période et était dans l’attente de ses résultats après une IRM passée ce lundi matin. Et le PSG a levé le voile sur l’état physique de son joueur. « Victime d’une inflammation du talon droit suite à un choc reçu lors du match contre l’Olympique Lyonnais, Vitinha restera en soins ces prochains jours. Une nouvelle évaluation sera faite en fin de semaine », a précisé le PSG dans son point médical. L’international portugais manquera donc les deux rencontres de la semaine face au FC Nantes (22 avril) et à Angers (25 avril). Sa présence pour l’affiche face aux Bavarois le 28 avril prochain reste encore possible.