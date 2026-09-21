Le PSG communique sur la blessure de Warren Zaïre-Emery

Convoqué avec l’équipe de France pour la trêve internationale, Warren Zaïre-Emery a dû déclarer forfait pour le rassemblement des Bleus en raison d’une légère liaison à la cuisse gauche. Le PSG a donné des nouvelles de son titi.

Titulaire dans le couloir droit de la défense du PSG lors de la victoire sur la pelouse de Marseille lors du premier Classico de la saison hier soir (1-2), Warren Zaïre-Emery devait se rendre à Clairefontaine ce lundi pour participer aux rassemblements de l’équipe de France lors de la trêve internationale qui va voir les Bleus jouer quatre matches de la phase de poules de la Ligue des nations. Mais un peu plus tôt dans l’après-midi, la FFF a acté son forfait et son remplacement dans la liste par Maghnes Akliouche.

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Victime d’une légère lésion à la cuisse gauche

Ce lundi soir, le PSG a évoqué la blessure de Warren Zaïre-Emery dans un point médical. Le numéro 33 parisien a été victime d’une légère lésion à la cuisse gauche lors du Classico remporté par le PSG hier soir. Le club de la capitale restera en soins cette semaine. Pas présent avec l’équipe de France lors de cette trêve internationale, il pourra ainsi se soigner dans les installations du PSG et revenir en pleine forme pour la fin de la trêve avec un calendrier intense qui s’annonce pour le PSG avec le retour de la Ligue des champions et des chocs contre Manchester City et le FC Barcelone.