Le PSG communique sur la blessure d’Ousmane Dembélé

Titulaire hier soir lors de la défaite du PSG contre le Paris FC (2-1), Ousmane Dembélé est sorti sur blessure. Ce lundi après-midi, le PSG a communiqué sur sa blessure.

Dans douze jours, le PSG affronte Arsenal en finale de la Ligue des champions. Pour battre les Gunners, le club de la capitale voudra compter sur toutes ses forces vives. Hier, lors de la dernière journée de la saison de Ligue 1, le PSG se déplaçait au stade Jean-Bouin pour y défier le Paris FC. Titulaire en pointe de l’attaque, Ousmane Dembélé a dû quitter ses partenaires à la 28e minute après une alerte musculaire. Après le match, Luis Enrique et Joao Neves ont expliqué ne pas savoir ce qu’avait le numéro 10 du PSG mais que pour eux, cela ne devait pas être très grave.

Victime d’une gêne au mollet droit

Ce lundi après-midi, via son point médical, le PSG a donné des nouvelles de son numéro 10. Et le club de la capitale confirme que l’international français est sorti par précaution. L’ancien Rennais a été victime d’une gêne musculaire au niveau du mollet droit. Dans son communiqué, les Rouge & Bleu indiquent que le Ballon d’Or restera en soins lors des prochains jours. Plus de peur que de mal donc pour Ousmane Dembélé, qui va pouvoir se soigner tranquillement avant la finale de la Ligue des champions contre Arsenal le 30 mai prochain.