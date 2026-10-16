Le PSG communique sur le projet de son futur stade

Ce vendredi, le PSG avait ses derniers comités de pilotage dans le cadre de son souhait d’être propriétaire de son propre stade. Il a communiqué après ces comités de pilotage.

Dans son souhait de grandir encore plus, le PSG souhaite devenir propriétaire de son propre stade. Dans cette optique, il y a trois projets analysés. Le rachat du Parc des Princes ou la création d’un nouveau stade à Massy ou Poissy. Cette semaine, les dirigeants parisiens organisaient les derniers comités de pilotage avec les trois candidats. Ces derniers ont eu lieu à Poissy mardi, à Paris et Massy ce vendredi. Après ces dernières réunions, le PSG a communiqué sur le sujet de son futur stade.

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« L’objectif du Paris Saint-Germain est de sélectionner, à l’automne 2026, un site pour poursuivre prioritairement le travail »

« Organisés dans la continuité des travaux menés depuis plus d’un an, ces comités de pilotage ont permis de partager les avancées des études de pré-faisabilité, de faire le point sur les principaux enjeux identifiés pour chacun des sites et d’échanger sur les prochaines étapes du projet. Ces réunions s’inscrivent dans une démarche, fondée sur une même méthode de travail et un dialogue régulier avec l’ensemble des parties prenantes, indique le PSG dans son communiqué. Le Club tient à saluer la qualité du travail accompli avec les collectivités, les services de l’État et les partenaires mobilisés, ainsi que leur engagement constant pour faire progresser les études. Les travaux réalisés ont permis d’approfondir la connaissance des trois sites et d’étudier les conditions de faisabilité d’un projet sur chacun d’eux. Chacun présente des caractéristiques, des atouts et des enjeux spécifiques, qui devront désormais être appréciés au regard des besoins et des ambitions du Paris Saint-Germain. Le Club dispose aujourd’hui de nombreux éléments pour engager une phase d’analyse. Cette analyse doit permettre d’identifier le site offrant les conditions les plus solides pour accueillir un projet de cette ampleur. L’objectif du Paris Saint-Germain est de sélectionner, à l’automne 2026, un site pour poursuivre prioritairement le travail. Cette sélection ne constituera pas une décision définitive et devra être suivie d’une nouvelle étape visant à sécuriser les conditions nécessaires à la réalisation du projet. Conscient du caractère structurant de cette décision pour son avenir comme pour le territoire qui accueillera le projet, le Paris Saint-Germain entend poursuivre cette démarche avec rigueur, sans précipitation ni choix préétabli, dans le respect des trois sites étudiés », conclut le PSG.

























