Le PSG communique sur les blessures de Dembélé et Doué

Lors de la victoire de la France contre l’Ukraine, Ousmane Dembélé et Désiré Doué ont été blessés. Le PSG a communiqué sur leurs blessures et confirmé qu’ils seront absents des terrains un long moment.

Après une saison 2024-2025 à rallonge et une préparation tronquée, le staff du PSG se méfiait des blessures possibles pour ses joueurs qui ont beaucoup joué lors de l’exercice précédent. Malheureusement, deux de ses cadres ont subi des graves blessures lors de la rencontre entre la France et l’Ukraine vendredi soir (0-2). Titulaire, Désiré Doué a dû quitter ses partenaires à la mi-temps en raison d’une blessure au mollet. Il a été remplacé par son coéquipier au PSG, Ousmane Dembélé, qui s’est blessé à la cuisse droite, une semaine après avoir été touché à la cuisse gauche. Après la FFF, c’est le champion d’Europe qui a communiqué sur les blessures de ses deux joueurs.

A voir aussi : Didier Deschamps justifie son choix de faire jouer Ousmane Dembélé

Absents contre Marseille et le FC Barcelone

Dans son communiqué médical, le PSG indique qu’Ousmane Dembélé souffre d’une lésion sévère de l’ischio-jambier droit. Les Rouge & Bleu indiquent que son indisponibilité est estimée à environ six semaines. Il va donc manquer le retour de la Ligue des champions contre l’Atalanta Bergame, au Parc des Princes, le Classico mais également le choc contre le FC Barcelone. En ce qui concerne Désiré Doué, il souffre d’une lésion au mollet droit et devrait être écarté des terrains pendant environ quatre semaines. L’ancien rennais manquera également ces rencontres importantes du début de saison du PSG.

Le point médical du PSG