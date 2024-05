Avant la victoire du PSG en finale de Coupe de France (2-1) face à l’OL, des incidents ont eu lieu sur un péage de l’autoroute entre les supporters. Le club parisien a pris la parole ce dimanche soir.

Samedi soir, à Lille, le PSG a rempli son dernier objectif de la saison en remportant la quinzième Coupe de France de son histoire. Mais quelques heures avant le coup d’envoi de cette finale face à l’Olympique Lyonnais, des incidents ont eu lieu sur le péage de Fresnes-lès-Montauban. Des « supporters » des deux équipes se sont affrontés. Plusieurs interpellations ont eu lieu, avec des blessés légers et deux cars lyonnais ont pris feu. Si le déroulé des évènements reste encore à éclaircir, le PSG a réagi ce dimanche soir.

Le PSG apporte son soutien aux supporters blessés

Via un communiqué, le club parisien a condamné « avec la plus grande fermeté les incidents survenus entre supporters avant la finale de la Coupe de France de ce samedi. Ces comportements ne reflètent en aucun cas les valeurs de respect que le Club défend. » Les champions de France apportent également leur soutien aux 20 supporters parisiens blessés (dont trois qui sont actuellement hospitalisés) lors des affrontements ainsi qu’au personnel du péage.

Afin de mettre la lumière sur cette affaire, le PSG compte bien se mettre à disposition des autorités compétentes. « Dans l’attente de plus amples informations, le Paris Saint-Germain, qui a vu cinq des bus de ses supporters endommagés, se réserve le droit de déposer plainte. Le Club se tient à la disposition des autorités policières et préfectorales pour éclaircir les circonstances de ces incidents. Dans l’intérêt de tous, il appelle au calme et à un football solidaire et pacifique. »