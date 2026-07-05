Le PSG compte bien calmer le RB Leipzig dans le dossier Diomande

D’après Ben Jacobs, le PSG négocie pour Yan Diomande. Et le but est de faire baisser le prix du RB Leipzig.

Maintenant que Gonçalo Ramos est parti, le Paris Saint-Germain cherche une nouvelle cartouche offensive. Et selon plusieurs sources concordantes, Luis Enrique aurait jeté son dévolu sur Yan Diomande, l’attaquant de 19 ans du RB Leipzig. Problème, le club allemand ne compte pas ouvrir la porte dans ce dossier, comme sa direction l’a d’ailleurs confirmé publiquement il y a quelques jours.

« Notre intention est claire : Yan Diomande jouera pour le RB Leipzig la saison prochaine, avait déclaré Marcel Schäfer, le directeur des sports du RBL, à Bild. Nous ne reviendrons pas sur cette décision. Nous savons également ce qu’il vaut en tant que joueur. Bien évidemment, s’il continue sur cette lancée, il arrivera un moment où il faudra franchir une nouvelle étape. Mais pas cette année. »

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Le PSG plutôt confiant pour Yan Diomande ?

Pourtant, malgré cette position très ferme, la porte n’est pas totalement fermée. Si une somme XXL est proposée par exemple, cela pourrait faire bouger les lignes. L’envie du joueur pourrait aussi peser dans la balance. Pour rappel, plusieurs échos font état d’un accord entre le PSG et Yan Diomande sur les bases d’un contrat de cinq ans. De son côté, le journaliste Ben Jacobs croit savoir que les discussions entre les deux clubs sont plutôt avancées.



Latest episode of The Window from Seattle. Updates on Trossard, Ake, Monga, Scott and Diomande… plus a cameo from Mauricio Pochettino! 🪟https://t.co/fe1Gb0rFnQ — Ben Jacobs (@JacobsBen) July 4, 2026

Mieux, du côté du club de la capitale, on serait plutôt confiant quant à la possibilité de faire baisser le prix de l’international ivoirien. Ben Jacobs parle d’un package total qui pourrait avoisiner les 100 millions d’euros. Reste à savoir si ces informations trouveront un écho positif dans les prochaines heures. Affaire à suivre donc.