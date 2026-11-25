Ce mercredi soir, le PSG accueillait l’AS Roma en Ligue des champions. En cas de succès, les Rouge & Bleu pouvaient faire un pas supplémentaire vers une qualification directe pour les huitièmes de finale.

Auteur d’un sans-faute en Ligue des champions, avec quatre victoires en quatre rencontres, le PSG comptait surfer sur sa dynamique actuelle. Ce mercredi soir, au Parc des Princes, le club parisien affrontait l’AS Roma. En cas de succès, l’équipe de Luis Enrique pouvait faire un pas supplémentaire vers une qualification directe pour les huitièmes de finale de la compétition. Mais avec les blessures de longue durée de Désiré Doué et Khvicha Kvaratskhelia, le technicien espagnol avait décidé de ne pas prendre de risque avec Marquinhos et Ousmane Dembélé, qui revenaient tout juste de pépins physiques. Une occasion donc à saisir pour Illia Zabarnyi en défense et Ferran Torres à la pointe de l’attaque.

Le résumé du match

Dès les premières minutes de la rencontre, l’AS Roma a décidé de gêner les relances du PSG en exerçant un pressing haut. Et la tactique de Gian Piero Gasperini a rapidement porté ses fruits. Sur une perte de balle parisienne, Matías Soulé a profité de la passivité défensive des Rouge & Bleu pour servir sur un plateau Mario Hermoso pour l’ouverture du score (0-1, 5e). Après ce coup sur la tête, les joueurs de Luis Enrique ont tenté de réagir, mais le tir de Nuno Mendes a été capté par le portier adverse (7e). Sans réussir à prendre le dessus dans le jeu, le PSG s’est appuyé sur l’une de ses armes cette saison : les coups de pied arrêtés. Sur un corner tiré par Senny Mayulu, Illia Zabarnyi a parfaitement coupé au premier poteau pour remettre les deux équipes à égalité (1-1, 31e). En fin de première période, le club parisien s’est fait une frayeur sur une tête non cadrée d’Evan Ndicka (40e). Les deux équipes sont rentrées aux vestiaires sur ce score de parité (1-1).

En seconde période, l’AS Roma a remis de l’intensité dans son jeu en gênant la relance parisienne. Il a fallu un Matvey Safonov vigilant pour repousser une frappe de Niccolò Pisilli (51e). Dans la foulée, le PSG était proche, à son tour, de prendre l’avantage. Sur un centre travaillé de Nuno Mendes, la tête plongeante de João Neves a frôlé le poteau de Mile Svilar (55e). Pour faire pencher la balance dans cette rencontre, Luis Enrique a décidé de lancer Ousmane Dembélé (59e). Et le Ballon d’Or 2025 n’a pas tardé à se montrer décisif. Après un penalty obtenu par Achraf Hakimi, le numéro 10 parisien a donné l’avantage à son équipe (2-1, 62e). Malheureusement, les Romains ont égalisé sur penalty transformé par Donyell Malen, après une main de Vitinha dans la surface parisienne (2-2, 78e). En fin de rencontre, le double champion d’Europe a poussé pour arracher la victoire, mais la tentative d’Ousmane Dembélé a été repoussée par le portier adverse (90e+2). Le PSG concède donc un match nul frustrant face à l’AS Roma (2-2) et cède ses premiers points dans cette phase de ligue de la Ligue des champions.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par l’AS Roma. Bon match à toutes et à tous !!!

3′ Première grosse situation pour le PSG. Après une récupération d’Akliouche, J. Neves lance Mayulu dans la profondeur. Trop altruiste, le Titi préfère servir F. Torres, mais son centre file devant le but de Svilar.

5′ Les Romains n’hésitent pas à jouer haut pour gêner les ressorties de balle parisiennes.

5′ But de l’AS Roma (0-1). Profitant d’une grosse passivité défensive, Soulé rentre trop facilement dans la surface et sert Hermoso, qui trompe Safonov face au but.

7′ La réaction parisienne. Après une belle percée balle au pied, Nuno Mendes tente sa chance à l’entrée de la surface, mais Svilar capte la tentative du Portugais.

9′ Safonov capte un centre de Wesley. Les Romains profitent de chaque perte de balle pour se montrer dangereux.

15′ Les Parisiens sont gênés par le pressing adverse et n’arrivent pas à déployer leur jeu.

21′ Le PSG arrive enfin à poser le pied sur le ballon dans le camp adverse.

24′ Nuno Mendes arrive à créer du déséquilibre grâce à son jeu de percussion.

31′ BUTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE ZABARNYIII (1-1). Sur un corner tiré par Mayulu , Zabarnyi coupe au premier poteau et trompe Svilar.

35′ Après un crochet intérieur, la frappe de Nuno Mendes est trop écrasée pour surprendre Svilar.

40′ Sur un corner de l’AS Roma, Ndicka saute plus haut que tout le monde mais sa tête passe juste à côté du poteau de Safonov.

43′ Zabarnyi vigilant après un cafouillage dans la surface parisienne.

45′ Une minute de temps additionnel.

45’+1 C’est la pause au Parc des Princes avec ce match nul (1-1). Le PSG a été refroidi par une ouverture du score rapide de l’AS Roma mais a pu compter sur une égalisation de Zabarnyi sur corner.

46′ La seconde période débute. Aucun changement des deux côtés.

48′ Seul à l’entrée de la surface, la frappe d’Hermoso passe juste au-dessus de la transversale de Safonov.

49′ Belle défense de Zabarnyi devant Soulé.

51′ Quelle parade de Safonov sur une frappe puissante à ras du sol de Pisilli.

54′ Excellent tacle de Zabarnyi sur un retour défensif.

55′ Quelle occasion pour le PSG !! Sur un centre parfaitement travaillé de Nuno Mendes, J. Neves réalise une tête plongeante au second poteau, mais ça termine juste à côté du poteau de Svilar.

58′ Sur une action assez confuse, la frappe d’Akliouche n’est pas cadrée.

59′ Double changement pour le PSG. Dembélé et Zaïre-Emery prennent la place de F. Torres et Nuno Mendes.

59′ PENALTY POUR LE PSG. Lancé dans la profondeur, Hakimi est accroché par Wesley dans la surface.

62′ BUTTTTTTTT POUR LE PSG (2-1). Pour son premier ballon, Dembélé ne tremble pas et prend à contre-pied Svilar.

67′ Nouveau changement pour le PSG. Mayulu cède sa place à Godts .

. 74′ Après un slalom en solitaire, Dembélé voit son tir être détourné par Svilar.

75′ VAR en cours pour une possible main de Vitinha dans la surface parisienne.

77′ Penalty pour l’AS Roma après une main de Vitinha.

78′ Egalisation de l’AS Roma (2-2). Malen transforme le penalty.

79′ Deux changements pour le PSG. J. Neves et Akliouche cèdent leur place à L. Hernandez et J. Neves.

80′ Sur un centre au second poteau, Godts est gêné pour reprendre correctement le ballon.

83′ Après un jeu en triangle de l’AS Roma, Hermoso manque son tir dans la surface parisienne.

87′ Quel dommage pour le PSG. Après une belle action construite, Dembélé trouve F. Ruiz sur un centre. La reprise de l’Espagnol est contré par un Parisien, puis la frappe de Vitinha passe au-dessus du but.

88′ Safonov repousse un centre de Lulli.

90′ Cinq minutes de temps additionnel.

90’+1 Sur un contre éclair mené par le PSG, la frappe croisée d’Hakimi passe juste à côté du poteau de Svilar.

90’+2 La frappe de Dembélé est repoussée par Svilar.

90’+4 Sur un contre parisien, Dembélé tente une frappe enroulée, mais ce n’est pas cadrée.

90’+5 C’est terminé, le PSG et l’AS Roma se quittent sur un match nul (2-2). Les Parisiens perdent leurs premiers points dans cette phase de ligue et se déplacera sur la pelouse d’Aston Villa lors du prochain match de C1.

Feuille de match Paris Saint-Germain / AS Roma

Cinquième journée phase de ligue de la Ligue des champions – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Canal Plus – Arbitre principal : Glenn Nyberg – Arbitres assistants : Mahbod Beigi et Andreas Söderkvist – Quatrième arbitre : Adam Ladebäck – VAR : Bastian Dankert et Tomasz Kwiatkowski – Buts : Hermoso (5e), Zabarnyi (31e), Dembélé (62e, sp), Malen (78e, sp). – Cartons : Mancini (41e), Wesley (59e)

Le XI du PSG : Safonov – Hakimi (cap.), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes (Zaïre-Emery, 59e) – J. Neves (L. Hernandez, 79e), Vitinha, F. Ruiz – Akliouche (Ndjantou, 79e), F. Torres (Dembélé, 59e), Mayulu (Godts, 67e) Remplaçants : Chevalier, Bar, Beraldo, Marquinhos, Digne, L. Hernandez (79e), Boly, Dro, Zaïre-Emery (59e), Ndjantou (79e), Dembélé (59e), Godts (67e)

: Safonov – Hakimi (cap.), Zabarnyi, Pacho, Nuno Mendes (Zaïre-Emery, 59e) – J. Neves (L. Hernandez, 79e), Vitinha, F. Ruiz – Akliouche (Ndjantou, 79e), F. Torres (Dembélé, 59e), Mayulu (Godts, 67e) Le XI de l’AS Roma : Svilar – Mancini (cap.) (Ghilardi, 67e), Ndicka, Hermoso – Molina (Malen, 67e), De Roon, M. Koné (Cristante, 62e), Wesley – Pisilli, Soulé (Lulli, 83e) – Castro (Dybala, 62e) Remplaçants : De Marzi, Gollini, Koulierakis, Cristante (62e), Malen (67e), Dybala (62e), Balerdi, Lulli (83e), Mora, Ghilardi (67e)

: Svilar – Mancini (cap.) (Ghilardi, 67e), Ndicka, Hermoso – Molina (Malen, 67e), De Roon, M. Koné (Cristante, 62e), Wesley – Pisilli, Soulé (Lulli, 83e) – Castro (Dybala, 62e)