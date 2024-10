Ce dimanche soir, le PSG affrontait l’OGC Nice à l’Allianz Riviera pour le compte de la 7e journée de Ligue 1. Avec un résultat nul (1-1), les Parisiens ne sont plus leaders.

Après sa défaite face à Arsenal en Ligue des champions (2-0) en milieu de semaine, le PSG avait à coeur de renouer avec la victoire avant la trêve internationale d’octobre. Et les joueurs de Luis Enrique avaient un objectif bien précis pour cette rencontre face à l’OGC Nice : reprendre la tête du championnat, occupée par l’AS Monaco depuis samedi soir. Pour cette rencontre face aux Aiglons, le technicien espagnol avait décidé de lever définitivement la sanction contre Ousmane Dembélé en le titularisant d’entrée. Le numéro 10 parisien était accompagné par deux de ses compatriotes en attaque, Bradley Barcola et Randal Kolo Muani. Autre changement notable, la présence de Fabian Ruiz dans le onze de départ en lieu et place de Vitinha, qui débutait sur le banc.

Le résumé du match

Le PSG est mal rentré dans cette rencontre. Profitant d’un déchet technique important des Parisiens, Evann Guessand a vu deux de ses centres ne pas être repris par ses coéquipiers (4′, 6′). Quelques minutes plus tard, c’est Gianluigi Donnarumma qui s’est mis en évidence avec une parade de haut niveau sur une tête de Mohamed-Ali Cho, qui a pris trop facilement le meilleur sur Fabian Ruiz dans les airs (13′). Par la suite, les Rouge & Bleu sont peu à peu entrés dans leur rencontre et sur une transition rapide, Bradley Barcola a manqué de puissance pour tromper Marcin Bulka (27′). Après un moment de flottement où Dante aurait dû prendre un carton jaune, finalement distribué à Marquinhos et Achraf Hakimi pour contestation, Nuno Mendes a chauffé les gants du portier polonais d’une frappe lointaine (37′). Mais, le PSG s’est fait punir dans la foulée. Sur un corner mal renvoyé, Ali Abdi a tout le temps d’armer sa frappe à l’entrée de la surface. Gianluigi Donnarumma est surpris sur un tir dévié par le pied de Nuno Mendes (1-0, 39′). Avec un déchet technique trop important dans ce premier acte, le PSG a regagné les vestiaires avec ce score défavorable à l’Allianz Riviera (1-0).

L’entrée de Lee Kang-In dès le retour des vestiaires a permis au PSG de montrer un visage plus séduisant. Rapidement, Ousmane Dembélé a vu l’une de ses frappes être détournée par Marcin Bulka (47′). Finalement, les Rouge & Bleu ont logiquement égalisé par l’intermédiaire de Nuno Mendes dont la frappe lointaine, légèrement touchée par Bombito, a trompé l’ancien portier parisien (1-1, 52′). Une belle revanche pour le Portugais qui avait dévié la frappe sur le but encaissé par son équipe. Dans la foulée, Marquinhos pouvait donner l’avantage à sa formation sur un centre parfait de Lee Kang-In, mais sa tête a heurté le poteau niçois (53′). Mieux dans ce second acte, les champions de France en titre ont tenté de trouver la faille dans le bloc niçois mais le tir de Vitinha, entré en jeu à la place d’un Warren Zaïre-Emery décevant, a manqué de puissance pour tromper le gardien des Aiglons (75′). Après une première période manquée et un second acte de meilleure facture, le PSG concède finalement le match nul face à l’OGC Nice à l’Allianz Riviera (1-1). Les Parisiens perdent donc leur place de leader à l’issue de cette 7e journée de Ligue 1, désormais occupée par l’AS Monaco avec deux points d’avance. Pour son prochain match, après la trêve internationale, le PSG accueillera le RC Strasbourg le samedi 19 octobre à 21h.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

4′ Première situation pour l’OGC Nice. Sur une mauvaise transmission de Dembélé, Guessand intercepte et centre devant les cages de Donnarumma, mais personne à la réception du côté Niçois.

6′ Nouvelle action similaire de Guessand, mais toujours aucun Niçois pour pousser le ballon. Heureusement pour le PSG…

7′ Les Parisiens en grande difficulté défensivement depuis le début de la rencontre.

13′ La parade de Donnarumma !!! Sur un centre de Clauss, Cho prend le meilleur sur Ruiz et arme une tête mais le portier italien réalise une parade décisive sur sa ligne.

15′ Les Rouge & Bleu sont en difficulté sur le côté gauche de leur défense (Nuno Mendes, Pacho).

20′ Les joueurs de Luis Enrique font circuler le ballon sans mettre de rythme dans leur jeu. En revanche, chaque offensive niçoise fait danger de but.

22′ Dante proche de reprendre un ballon dangereux après un cafouillage dans la défense parisienne suite à un corner.

27′ La voici la première occasion parisienne. Sur une récupération de Kolo Muani au rond central, Dembélé progresse balle au pied et sert Barcola dans la profondeur. En bout de course et gêné par un défenseur niçois, le Français n’arrive pas à mettre de la puissance dans son tir, qui est finalement dégagé par la défense des Aiglons.

30′ Depuis l’occasion de Barcola, les Rouge & Bleu sont mieux dans la rencontre et récupèrent plus rapidement le ballon.

34′ Victime d’une grosse faute de Dante, Hakimi reste au sol et les joueurs parisiens demandent le carton jaune. Après s’être montrés véhéments avec Jérôme Brisard, Marquinhos et Hakimi récoltent un carton jaune. En revanche rien pour le capitaine de Nice…

37′ Sur le coup franc qui suit, le Gym se dégage mal et Nuno Mendes arme une reprise puissante de loin. Bulka repousse des deux mains.

39′ Ouverture du score de Nice (1-0). Sur un ballon mal renvoyé par la défense sur un corner. Abdi arme une frappe à l’entrée de la surface. Donnarumma est battu après un ballon dévié par Nuno Mendes.

45′ Deux minutes de temps additionnel.

45’+1 Le PSG a un déchet technique trop important pour espérer faire mieux dans cette rencontre.

45’+2 C’est la pause à l’Allianz Riviera. Trop fébrile défensivement et avec un déchet technique trop important, le PSG est dominé au score par l’OGC Nice (1-0).

46′ La seconde période débute avec un changement côté parisiens. Lee prend la place de Kolo Muani pour apporter un peu de créativité dans le jeu du PSG.

47′ Première occasion pour le PSG dans ce second acte. Après avoir repiqué dans l’axe, Dembélé arme une frappe puissance du pied gauche, détournée par Bulka en corner. Ce dernier ne donnera rien.

52′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE NUNO MENDES (1-1). Sur un corner jouer à deux, le ballon revient sur Nuno Mendes à l’entrée de la surface. Le Portugais arme une frappe à ras de terre qui trompe Bulka.

53′ Les Parisiens sont récompensés de leur bon début de seconde période.

53′ LE POTEAU POUR LE PSG. Sur un nouveau corner joué à deux, Lee réalise un centre parfait pour Marquinhos au second poteau. La tête du capitaine parisien fracasse le montant de Bulka.

58′ Le sauvetage de Marquinhos !!! Clauss prend le meilleur sur Nuno Mendes dans le couloir gauche et centre au second poteau. Le capitaine parisien détourne du bout du pied en corner.

64′ Lancé dans la profondeur, Dembélé repique dans l’axe et arme une frappe, captée par Bulka.

69′ La transversale pour le PSG et Hakimi. Après une belle action collective, Dembélé trouve Hakimi d’une passe lobée dans la surface. La frappe puissance du Marocain trouve le haut de la transversale de Bulka. Finalement le latéral parisien a été signalé en position de hors-jeu.

71′ Deuxième changement pour le PSG. Zaïre-Emery, en difficulté ce soir, est remplacé par Vitinha.

75′ Une nouvelle occasion pour le PSG ! Sur une transition rapide, Barcola élimine Mendy sur le côté gauche et sert Vitinha dont la frappe est captée en deux temps par Bulka.

78′ Nouveau changement pour le PSG. Fabian Ruiz cède sa place à Asensio.

85′ Après une action longuement construite, Barcola centre à ras-de-terre mais Bombito réalise un excellent dégagement défensif.

89′ La frappe lointaine de Vitinha est détournée de manière peu académique par Bulka.

90′ Six minutes de temps additionnel.

90’+5 Situation confuse dans la surface niçoise après un contact entre Dembélé et Abdi. Pas de penalty pour le PSG finalement…

90’+6 C’est terminé à l’Allianz Riviera, le PSG concède un match nul frustrant face à l’OGC Nice après une seconde période de meilleure qualité (1-1). Les Rouge & Bleu ne sont plus leaders de Ligue 1 à l’issue de cette 7e journée de Ligue 1.

La feuille de match OGC Nice / Paris Saint-Germain

7e journée de Ligue 1 – Stade : Allianz Riviera – Horaire : 20h45 – Diffuseur : DAZN – Arbitre principal : Jérôme Brisard – Arbitres assistants : Alexis Auger et Phillipe Jeanne – Quatrième arbitre : Abdelatif Kherradji – VAR : Eric Wattelier et Christian Guillard – Buts : Abdi (39′), Nuno Mendes (52′) Cartons : Hakimi (34′), Marquinhos (34′), Boudaoui (71′)