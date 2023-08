La PSG disputait ce soir (21h sur Canal Plus Sport 360 / Canal Plus Foot) son premier match officiel de la saison face au FC Lorient au Parc des Princes. Cette réception des Merlus était par ailleurs la première de Luis Enrique sur le banc parisien en Ligue 1 Uber Eats, synonyme d’une nouvelle ère qui débutait sous les cieux parisiens.

Pour sa grande première sur le banc du Parc des Princes en tant que coach du PSG, Luis Enrique voyait son groupe amputé de Kylian Mbappé, Marco Verratti et Neymar. Les trois joueurs étaient dans le flou quant à leur avenir, et la nouvelle politique du club de la capitale s’appliquait : seul les joueurs impliqués dans le projet sont désirés. C’était en ce sens que le technicien espagnol alignait d’entrée les nouvelles recrues Rouge & Bleu que sont Lucas Hernandez, Milan Skriniar, Manuel Ugarte, Kang-In Lee, Gonçalo Ramos, et Marco Asensio. Surprise au coup d’envoi, Marquinhos débutait sur le banc et laissait son brassard de capitaine à Danilo Pereira.

Au-delà du rectangle vert, certains regards étaient tournés vers les tribunes. En effet la dernière recrue en date, Ousmane Dembélé, était présente dans les travées du Parc des Princes, au même titre qu’un certain Kylian Mbappé.

Le résumé du match

Pour ce premier match officiel de l’ère Luis Enrique, le PSG était attendu et notamment son style de jeu. Et comme prévu avec l’Espagnol, les Rouge & Bleu ont monopolisé le ballon avec notamment un chiffre de 97% de possession après seulement 10 minutes de jeu. À cela s’ajoute un pressing collectif plaisant permettant de récupérer rapidement le ballon. La recrue Manuel Ugarte a notamment rayonné dans la récupération du ballon tandis que Lee Kang-In a montré des choses intéressantes sur les ailes. De son côté, Lucas Hernandez a montré sa combativité à toute épreuve. Cependant, les occasions étaient assez rares et seul Gonçalo Ramos a sollicité le portier adverse (8′) en début de rencontre. En face, les Merlus n’ont pas montré grand chose mais ont failli ouvrir la marque sur la seule erreure défensive des champions de France. Mais la frappe du capitaine Abergel a touché le poteau extérieur de Gianluigi Donnarumma. Si l’identité de jeu de Luis Enrique est bien présente, la vitesse et la percussion ont manqué lors de ce premier acte.

En seconde période, le PSG a clairement baissé en intensité et le FC Lorient a tenté quelques offensives mais a buté sur un Danilo Pereira impeccable en défense (54′, 70′, 80′). En manque d’inspiration offensive, le réveil est finalement venu des deux Espagnols, Carlos Soler et Fabian Ruiz, rentrés en cours de jeu. Le deuxième cité aurait pu ouvrir le score sur un service de son compatriote mais a buté sur le portier des Merlus (76′). Le dernier frisson est venu de Manuel Ugarte dont la frappe lointaine a frôlé les cages lorientaises. Une seconde période qui aura donc clairement perdu en intensité. Pour son premier match officiel de la saison, le PSG a concédé un match nul et vierge (0-0). Le club parisien a montré des belles choses notamment dans le pressing et la récupération mais devra grandement s’améliorer dans le secteur offensif en apportant de la vitesse, de la profondeur et de la créativité. Prochain match face à Toulouse samedi prochain.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné pour cette première de la saison en Ligue 1 pour le PSG. BON MATCH À TOUS !!!

3′ Le PSG fait circuler le ballon dans le camp des Merlus, qui attendent assez bas sur le terrain

6′ Les Parisiens récupèrent rapidement le ballon

8′ Première occasion pour Gonçalo Ramos. Sur une passe d’Asensio, Ramos enroule son ballon dans la surface mais Mvogo se détend bien

11′ 97% de possession de balle pour le PSG après 11 minutes de jeu

15′ Totale domination des Rouge & Bleu dans ce premier quart d’heure.

18′ Belle combinaison sur le côté droit mais la frappe d’Hakimi est contrée par la défense lorientaise

20′ Toute l’équipe se met au pressing dès la perte du ballon et sans surprise c’est rapidement récupéré

23′ Grosse contre-attaque menée par Hakimi, mais Meïté défend bien face au Marocain

25′ Encore une grosse récupération d’Ugarte après un nouveau pressing collectif

30′ Très belle passe d’Asensio vers Vitinha. Le Portugais ne fait pas le bon choix et tarde trop

33′ Ugarte est partout depuis le début du match. L’Uruguayen a une activité impressionnante sur le terrain

35′ Le centre de Lee Kang-In ne trouve pas preneur. Mais il y avait du monde dans la surface

42′ Première situation pour Lorient sur une récupération haute. La frappe lointaine d’Abergel touche le poteau

45′ Une minute de temps additionnel

45’+1 C’est la pause au Parc des Princes. Comme prévu avec Luis Enrique, le PSG domine largement la possession du ballon. Les Parisiens devront cependant mettre plus vitesse dans leur jeu lors du second acte.

45′ La seconde période débute

46′ Première belle situation pour Lee Kang-In qui a profité d’une mauvaise relance de la défense du FC Lorient

51′ Beau retour défensif de Zaïre-Emery pour contrer Dieng

52′ À l’entrée de la surface, Vitinha tente sa chance mais ça passe au-dessus.

54′ Belle maîtrise technique de Danilo Pereira en défense

57′ Situation dangereuse dans la surface parisienne après un contact entre Lucas Hernandez et Faivre. Pas de penalty

60′ Le PSG a clairement baissé de rythme dans cette seconde période

68′ Double changement au PSG. Vitinha et Asensio cèdent leur place à Ruiz et Soler

70′ Faivre rentre dans la surface de réparation et frappe mais Danilo s’interpose. Les Lorientais se montrent un peu plus depuis quelques minutes

71′ Hakimi récupère parfaitement une relance manquée de Mvogo. Le Marocain centre ensuite vers Soler, mais le nouvel entrant ne cadre pas sa tête.

76′ Grosse occasion pour Ruiz qui bute sur Mvogo !!!! Pourtant l’ancien Napolitain était parfaitement servi par son compatriote Soler en retrait

78′ Sur un centre de Soler, Ramos décroise sa tête mais ça passe juste à côté

80′ Danilo une nouvelle fois décisif en défense sur une attaque rapide des Merlus

81′ Double changement pour le PSG. Lee et Hernandez cèdent leur place à Ekitike et Marquinhos. Le Brésilien récupère le brassard de capitaine

90′ Cinq minutes de temps additionnel

90’+2 Frappe lointaine de Soler captée en deux temps par Mvogo

90’+4 Le dernier frisson du match pour Ugarte. Sa frappe lointaine passe au-dessus du but. Dommage.

90’+5 C’est terminé. Le PSG de Luis Enrique partage les points avec le FC Lorient pour cette première journée de Ligue 1. Malgré une grosse domination dans la possession de balle, le club parisien a manqué de folie dans le secteur offensif pour espérer glaner les trois points.

La feuille de match de PSG / FC Lorient

1ère journée de Ligue 1 – Stade : Parc des Princes – Horaire : 21h00 – Diffuseurs : Canal+ Foot et Canal+ Sport 360 – Arbitre : Bastien Dechepy – Assistants : Cédric Favre et Gwanaël Pasqualotti – Quatrième arbitre : Nicolas Rainville. – VAR : Dominique Julien et Christian Guillard