Le PSG concède son deuxième nul de la préparation

Après avoir concédé le match nul contre Sturm Graz (2-2) pour son premier match de préparation, le PSG a concédé un nouveau nul ce soir (1-1). Gonçalo Ramos a répondu à Loïs Openda.

Ce samedi soir, le PSG jouait son deuxième et dernier match de préparation à la saison 2024-2025 avec un déplacement à Leipzig. Pour cette rencontre, Luis Enrique a pu compter sur un grand nombre de retours de ses internationaux. Il a décidé de titulariser Gianluigi Donnarumma dans les buts en lui confiant le brassard de capitaine. Officialisé hier, Willian Pacho était aussi dans le onze de départ au côté de Milan Skriniar en défense centrale. Warren Zaïre-Emery était associé à Vitinha et Lee Kang-in, alors qu’Ibrahim Mbaye, intéressant contre les Autrichiens, connaissait une deuxième titularisation en deux matches. Dans un début de match où il a eu la maîtrise du ballon, le PSG n’a pas réussi à se montrer dangereux. C’est Leipzig qui se procure la première occasion, mais la tentative de Poulsen passe largement au-dessus du but de Donnarumma (1e). Sur son premier corner, le club allemand va ouvrir le score. Seul sur le côté gauche de la surface parisienne, Loïs Openda trompe le gardien italien (1-0, 13e). Le PSG va continuer à tenir le ballon sans pour autant se montrer dangereux. Il faut attendre l’approche de la demi-heure de jeu. Sur le côté droit de la défense, Lee Kang-in trouve d’un très beau centre la tête de Randal Kolo Muani. Mais la tentative de l’international français passe au-dessus du but (28e). Le numéro 23 du PSG va se procurer une autre grosse occasion. Trouvé dans la surface par l’international sud-coréen, Kolo Muani voit le ballon dévié avant qu’il ne tente sa chance. Cette déviation le perturbe et il rate complètement sa frappe (32e). Dans la foulée, Xavi Simons est trouvé dans la profondeur et se présente en face-à-face contre Willian Pacho. Il prend le dessus sur le défenseur, mais voit sa tentative repoussée par le pied par Gianluigi Donnarumma (33e). La fin de première mi-temps est pauvre en action, les deux équipes rentrent aux vestiaires avec ce léger avantage pour les Allemands.

Gonçalo Ramos rapporte offre le nul au PSG

Au retour des vestiaires, Luis Enrique réalise plusieurs changements, avec notamment les entrées en jeu de Senny Mayulu, João Neves et Gonçalo Ramos. Trois joueurs entrent aussi du côté de Leipzig. Avec ces changements, la deuxième mi-temps est moins emballante. Il faut attendre les 20 dernières minutes du match pour voir le PSG parvenir à égaliser. Trouvé à l’entrée de la surface de Leipzig, Gonçalo Ramos propulse le ballon au fond des filets allemands (1-1, 70e). Avec cette égalisation, le PSG va tenter de s’offrir un deuxième but et la victoire, mais sans réussite, malgré quelques situations. Gonçalo Ramos était proche de s’offrir un doublé mais a vu sa tentative raser le poteau allemand (84e). Les Parisiens concèdent donc leur deuxième match nul en deux matches (1-1) avant d’entamer la saison

Feuille de match RB Leipzig / PSG

Le XI du RB Leipzig : Gulácsi (Vandevoordt, 46e) – Raum, Klostermann, Simakan, Orban – Haidara (Jatta, 88e), Simons, Elmas (Kempl, 37e), Seiwald – Openda, Poulsen

: Gulácsi (Vandevoordt, 46e) – Raum, Klostermann, Simakan, Orban – Haidara (Jatta, 88e), Simons, Elmas (Kempl, 37e), Seiwald – Openda, Poulsen Le XI du PSG : Donnarumma (c) – Zague (Mendes, 46e), Škriniar (El Hannach, 46e), Pacho (Marquinhos, 62e), Soler – Vitinha (Neves, 46e), Kang-in Lee, Warren Zaïre-Emery (Mayulu, 46e) – Mbaye (Barcola, 62e), Randal Kolo Muani (Ramos, 46e), Asensio (Dembélé, 62e).

