Ce dimanche soir , le PSG se déplaçait à Metz lors de la dernière journée de la saison de Ligue 1. Avec une équipe remaniée, les Rouge & Bleu se sont imposés sur le score de 0-2.

Ce dimanche soir, le club de la capitale affrontait le FC Metz dans le cadre de la 34e et dernière journée de Ligue 1. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait décidé de se passer de Gianluigi Donnarumma, Marquinhos, Ousmane Dembélé, Fabian Ruiz et Kylian Mbappé. Six jours avant la finale de la Coupe de France contre Lyon, le coach espagnol avait réalisé une nouvelle revue d’effectif. Dans les buts, il a décidé de titulariser Keylor Navas, qui jouait très certainement son dernier match avec les Rouge & Bleu. Également annoncé sur le départ, Nordi Mukiele était de nouveau titulaire ce soir, sa deuxième titularisation lors des trois derniers matches. En défense centrale, le coach du PSG avait décidé de titulariser Danilo Pereira, capitaine du soir, et Lucas Beraldo. Absent lors des deux dernières rencontres, Nuno Mendes retrouvait une place de titulaire dans le couloir gauche de la défense. Au milieu de terrain, Marco Asensio était associé à Manuel Ugarte et Carlos Soler. Performant en 2024, Gonçalo Ramos occupait la place de numéro 9. Il était accompagné de Senny Mayulu et Lee Kang-in.

Le résumé du match

Dans un premier acte complètement dominé, le PSG a rapidement pris les devants. Après un corner tiré à deux, Carlos Soler a délivré un centre enroulée qui a terminé directement dans la lucarne d’Alexandre Oukidja (0-1, 7′). Dans la foulée, les joueurs de Luis Enrique ont fait le break. Après un beau jeu en triangle entre Gonçalo Ramos, Marco Asensio et Lee Kang-In, le Sud-Coréen a parfaitement converti l’offrande de l’Espagnol, avec l’aide l’assistance vidéo (0-2, 12′). Dans la foulée, les Rouge & Bleu ont eu une multitude d’occasions de but. Sur un double occasion, Nordi Mukiele a buté sur le portier messin avant que Marco Asensio ne croise trop sa frappe (26′). Quelques minutes plus tard, le latéral droit français a touché la transversale d’une frappe lobée (32′). La dernière situation chaude de ses 45 premières minutes est à mettre à l’actif de Lee Kang-In mais sa frappe enroulée a été détournée par Alexandre Oukidja (43′). Une mainmise des Rouge & Bleu en première période.

En seconde période, le PSG était plus dans la gestion et le FC Metz s’est montré dangereux par l’intermédiaire de Danley Jean Jacques, bien gêné par Lucas Beraldo pour cadrer son tir (48′). Les Grenats se sont procurés une nouvelle occasion à l’heure de jeu. Après avoir éliminé facilement Danilo Pereira d’un crochet, Georges Mikautadze a buté sur un Keylor Navas vigilant dans ses cages (61′). De son côté, le PSG a attendu la dernière seconde du match pour se procurer sa seule grosse occasion de ce second acte mais la reprise de Marco Asensio est passée à côté du poteau d’Alexandre Oukidja (90’+4). Une victoire logique pour le PSG, qui conclut dont sa saison de Ligue 1 sur un succès (0-2). Pour leur prochain match, les Rouge & Bleu disputeront la finale de Coupe de France face à l’Olympique Lyonnais samedi prochain.

Fil du match

0′ – Le coup d’envoi est donné par le FC Metz. Bon match à tous et à toutes !!!!

5′ – Comme attendu, le PSG monopolise le ballon en ce début de rencontre.

7′ – BUTTTTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE SOLER (0-1). Après un corner tiré à deux, Soler tente un centre enroulé qui finit directement dans le but d’Oukidja.

10′ – Navas repousse un tir messin.

12′ – BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE LEE KANG-IN (0-2). Après une passe aveugle de Ramos, Asensio centre au second poteau vers Lee, qui conclut d’un plat du pied. Un but validé avec l’aide de l’assistance vidéo.

21′ – Les Parisiens continuent de pousser pour aggraver la marque.

26′ – Après un échange avec Nuno Mendes dans la surface, Asensio centre en retrait pour Ramos. Mais, le Portugais vendange malgré sa bonne position.

32′ – Double occasion pour le PSG. Dans un premier temps, Mukiele bute sur Oukidja. Par la suite, Asensio tente un tir mais c’est trop croisé. Paris enchaîne les beaux mouvements collectifs .

. 34′ – Le PSG touche la transversale sur un tir lobé de Mukiele !!!

35′ – Dans la foulée de l’occasion parisienne, Nuno Mendes réalise un excellent retour défensif.

37′ – Très actif depuis le début du match, Mukiele centre en direction de Ramos. Le numéro 9 parisien effectue un tir en pivot mais c’est capté par Oukidja.

43′ – Nouvelle occasion pour le PSG ! Lee repique dans l’axe et enroule sa frappe. Oukidja détourne du bout des gants en corner. Ce dernier ne donne rien.

44′ – Carton jaune pour Nuno Mendes après une faute en retard.

45′ – Le tir de Diallo ne trouve pas le cadre.

45′ – Quatre minutes de temps additionnel.

45’+3 – Nouvelle combinaison entre Ramos et Nuno Mendes. La frappe puissante du Portugais touche le petit filet extérieur.

45’+4 – C’est la pause à Saint-Symphorien. Rapidement devant au score grâce à Soler et Lee (0-2), le PSG a eu plusieurs occasions d’aggraver la marque dans une rencontre totalement dominée.

46′ – La seconde période début. Aucun changement des deux côtés.

48′ – Première occasion de Metz dans ce second acte. Trouvé dans la surface, Jean-Jacques manque sa reprise, bien gêné par le retour de Beraldo.

55′ – Les Messins sont plus agressifs dans ce second acte. Ils sont en danger pour leur place de barrage.

58′ – Pas attaqué, Ugarte tente une frappe de loin. Mais sa tentative trop écrasée n’est pas cadrée.

61′ – Navas décisif !!!! Sur un contre, Mikautadze élimine trop facilement Danilo d’un crochet mais il bute ensuite sur Navas, qui est bien sorti face à l’attaquant messin.

62′ – Double changement au PSG. Ramos et Mayulu cèdent leur place à Kolo Muani et Ethan Mbappé.

70′ – Nouveau changement au PSG. Beraldo est remplacé par Skriniar.

75′ – Les Parisiens sont dans la gestion en cette seconde période et ne se procurent plus aucune occasion.

76′ – Sur un centre d’Asensio au second poteau, Mukiele arrive à reprendre le ballon du bout du pied mais sans danger pour Oukidja, qui capte le ballon.

77′ – Dernier changement au PSG. Nuno Mendes cède sa place à Zague.

83′ – Le coup franc de Mikautadze passe proche du poteau de Navas.

90′ – La tête de Diallo passe à côté du but de Navas. L’attaquant messin avait pris le meilleur dans les airs sur Zague.

90′ – Quatre minutes de temps additionnel.

90’+2 – La frappe lointaine d’Ugarte passe largement au-dessus.

90’+4 – Asensio proche d’un troisième but mais sa reprise de volée passe juste à côté après un centre bien ajusté de Kolo Muani.

90’+4 – C’est terminé. Dans une seconde période sans occasion franche, le PSG a remporté sa rencontre sur le score de 0-2. Les Parisiens finissent la saison de Ligue 1 avec un succès et préparent au mieux la finale de Coupe de France face à l’OL samedi prochain.

Feuille de match FC Metz / PSG

34e journée de Ligue 1 – Stade : Saint-Symphorien – Horaire : 21 heures – Diffuseurs : Canal Plus Sport 360 – Arbitre principal : Gaël Angoula – Arbitres assistants : Nicolas Rodrigues et Thomas Luczynski – Quatrième arbitre : Azzedine Souifi – VAR : Dominique Julien et Stéphane Bré – Buts : Soler (7′), Lee (12′) – Cartons : Nuno Mendes (44′), Jean-Jacques (79′), Udol (85′)