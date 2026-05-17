Le PSG conclut sa saison de Ligue 1 par une défaite dans le derby parisien

Renversé par le PFC (2-1), le PSG conclut sa saison de Ligue 1 par une défaite, mais peut désormais se concentrer sur sa finale de Ligue des champions contre Arsenal.

Avant d’être complètement concentré sur la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le 30 mai prochain à Budapest, le PSG avait encore une dernière rencontre de Ligue 1 à disputer. En effet, pour le compte de la 34e journée du championnat, le champion de France affrontait le Paris FC dans un derby parisien au stade Jean-Bouin. Pour cette rencontre, Luis Enrique avait aligné une équipe compétitive avec les titularisations de Marquinhos, Vitinha, Fabian Ruiz, Ousmane Dembélé ou encore Khvicha Kvaratskhelia. Une surprise avait également été réservée par le technicien espagnol avec la première titularisation de Dimitri Lucea en défense.

Le résumé du match

Dans un premier acte, le PSG n’a pas vraiment réussi à inquiéter le gardien Kevin Trapp. La première situation est même venue du Paris FC avec une frappe de Moses Simon bien repoussée par Matvey Safonov (8e). Quelques minutes plus tard, une erreur de relance du jeune Dimitri Lucea a failli profiter à Marshall Munetsi (13e). Peu en vue jusque-là, Ousmane Dembélé a cédé sa place par précaution à Gonçalo Ramos. Une frayeur à 13 jours de la finale de la Ligue des champions. Sans vraiment réussir à imprimer son jeu, le PSG s’est procuré une situation sur un coup franc direct de Vitinha (32e). En face, Jonathan Ikoné était proche de l’ouverture du score, mais sa frappe enroulée a flirté avec la lucarne de Matvey Safonov (38e). Les deux équipes ont regagné les vestiaires sur ce score nul et vierge (0-0).

Et dès le retour des vestiaires, le PSG est parvenu à trouver la faille. Sur un centre de Fabian Ruiz au second poteau, Bradley Barcola ne s’est pas manqué pour tromper Kevin Trapp d’un plat du pied (1-0, 50e). L’occasion pour Luis Enrique de gérer le temps de jeu de son effectif, avec les sorties de Khvicha Kvaratskhelia, Warren Zaïre-Emery, Bradley Barcola et Vitinha. Mais le PFC a profité du faux rythme de cette rencontre pour égaliser grâce à un but heureux du remplaçant Alimami Gory (1-1, 76e). Malgré des frappes non cadrées de João Neves (83e) et Fabian Ruiz (90e), le champion de France n’est pas parvenu à arracher la victoire. Et sur une contre-attaque finale, c’est le Paris FC qui a arraché les trois points grâce à un doublé d’Alimami Gory (2-1, 90e+4). Le PSG conclut donc cette saison 2025-2026 de Ligue 1 par une défaite dans le derby parisien. Les joueurs de Luis Enrique peuvent désormais se concentrer sur la finale de la Ligue des champions contre Arsenal, le 30 mai à Budapest.

Fil du match

0′ Le coup d’envoi est donné par le PSG. Bon match à toutes et à tous !!!

2′ Première situation pour le PSG. Trouvé dans la profondeur par Zaïre-Emery, Barcola élimine Otavio d’un crochet mais son tir dévié termine dans les gants de Trapp.

8′ Après une perte de balle de Lucea, Ikoné sert Simon à gauche. Le Nigérian repique sur son pied droit et arme une frappe mais Safonov repousse parfaitement le danger.

12′ Les Parisiens font circuler le ballon pour trouver une faille dans le bloc du PFC.

13′ Sur un centre de Geubbels, Lucea manque son intervention dans la surface et Munetsi reprend le ballon, mais ce n’est pas cadré.

26′ Choc tête contre tête entre Lucea et Ikoné.

27′ Premier changement pour le PSG. Dembélé cède sa place à G.Ramos. Il va falloir surveiller ça.

29′ Lancé dans la profondeur, Barcola tente de trouver G.Ramos au second poteau, mais son centre manque de puissance.

32′ Sur un coup franc excentré, Vitinha cherche à tromper Trapp d’une frappe directe, mais ça passe juste au-dessus du but.

38′ À la suite d’une perte de balle de Vitinha dans le rond central, le PFC progresse avec Ikoné sur le côté droit. Après avoir repiqué dans l’axe, l’ancien joueur du PSG arme une frappe enroulée qui frôle la transversale de Safonov.

45′ Une minute de temps additionnel.

45’+1 C’est la pause entre le PFC et le PSG avec un score nul et vierge (0-0). Les Rouge & Bleu ne se sont pas procurés de grosses occasions mais l’information principale a été la sortie par précaution d’Ousmane Dembélé.

46′ La seconde période débute avec un changement pour le PSG. Lucea cède sa place à Dro Fernandez. Beraldo va désormais évoluer au poste de latéral gauche.

49′ Lancé dans la profondeur, Kvaratskhelia parvient à contrôler mais Trapp sort bien pour capter le ballon dans les pieds du Géorgien.

50′ BUTTTTTTTTTT POUR LE PSG DE BARCOLA (0-1). Sur la gauche, Kvaratskhelia sert parfaitement F.Ruiz. L’Espagnol centre fort devant le but et le ballon arrive au second poteau sur Barcola, qui trompe Trapp d’un plat du pied.

58′ Triple changement pour le PSG. Kvaratskhelia, Barcola et Zaïre-Emery cèdent leur place à Mbaye, Lee et Mayulu.

60′ Les Parisiens sont en maîtrise depuis l’ouverture du score. Le PFC n’arrive plus à se procurer des situations de but.

64′ Excellente intervention défensive de Marquinhos pour couper une passe d’Ikoné vers Munetsi.

68′ Dernier changement pour le PSG. Vitinha cède sa place à J.Neves.

73′ Le centre fort de J.Neves est repoussé par Trapp.

73′ La frappe croisée de Gory est captée par Safonov en deux temps.

76′ EGALISATION DU PARIS FC (1-1). Sur un coup franc excentré de Kebbal, le ballon est repoussé par la défense parisienne et arrive sur Lees-Melou. La reprise de volée du capitaine parisien est déviée par Gory.

83′ Après un une-deux dans la surface avec Dro Fernandez, la frappe de J.Neves n’est pas cadrée.

90′ Au bout d’une contre-attaque, F.Ruiz ne cadre pas sa frappe.

90′ Quatre minutes de temps additionnel.

90’+4 BUT DU PARIS FC (1-2). Après un corner du PSG repoussé par la défense, le Paris FC part en contre. Koleosho prend de vitesse Dro Fernandez et offre sur un plateau le but de la victoire à Gory.

90’+5 C’est terminé à Jean-Bouin. Pour son dernier match de Ligue 1, le PSG a été renversé par le PFC par un doublé de Gory. Les Parisiens peuvent désormais se concentrer sur la finale de la Ligue des champions.

Feuille de match Paris FC / Paris Saint-Germain

34e journée de Ligue 1 – Stade : Jean-Bouin – Horaire : 21 heures – Diffuseur : Ligue 1+ 3 – Arbitre principal : Guillaume Paradis – Arbitres assistants : Ludovic Reyes et Nicolas Durand – Quatrième arbitre : Azzédine Souifi – VAR : Yohann Rouinsard et Ludovic Remy – Buts : Barcola (50e), Gory (76e, 90e+4) – Carton : Lopez (90e+3)

Le XI du PFC : Trapp – Camara, Coppola, Otavio, Matondo – Lees-Melou (c), Chergui – Ikoné (Gory, 67e), Munetsi (Kebbal, 67e), Simon (Lopez, 67e) – Geubbels (Koleosho, 68e) Remplaçants : Nkambadio, Marchetti, Gory (67e), Kebbal (67e), Cafaro, Traoré, Lopez (67e), Koleosho (68e), De Smet

: Trapp – Camara, Coppola, Otavio, Matondo – Lees-Melou (c), Chergui – Ikoné (Gory, 67e), Munetsi (Kebbal, 67e), Simon (Lopez, 67e) – Geubbels (Koleosho, 68e) Le XI du PSG : Safonov – Zaïre-Emery (Mayulu, 58e), Marquinhos (c), Zabarnyi, Lucea (Dro Fernandez, 46e) – F.Ruiz, Beraldo, Vitinha (J.Neves, 68e) – Barcola (Lee, 58e), Dembélé (G.Ramos, 27e), Kvaratskhelia (Mbaye, 58e) Remplaçants : Marin, G.Ramos (27e), Doué, Lee (58e), L.Hernandez, Mayulu (58e), Dro Fernandez (46e), Mbaye (58e), J.Neves (68e)

: Safonov – Zaïre-Emery (Mayulu, 58e), Marquinhos (c), Zabarnyi, Lucea (Dro Fernandez, 46e) – F.Ruiz, Beraldo, Vitinha (J.Neves, 68e) – Barcola (Lee, 58e), Dembélé (G.Ramos, 27e), Kvaratskhelia (Mbaye, 58e)