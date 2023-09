Toujours dans le but de s’exporter le plus possible à l’international, le PSG fait son entrée dans le monde de la Bande dessinée. Un accord a été conclu en ce sens avec la plateforme Legend.

Le PSG, qui se place aujourd’hui comme l’une des marques sportives les plus prisées sur le globe, poursuit ses différents accords de partenariat. Cette fois-ci, le club de la capitale s’associe avec une toute nouvelle plateforme américaine basée sur de la bande dessinée interactive. L’application est disponible depuis ce lundi 11 septembre sur Google Play et l’App Store..

« Le Paris Saint-Germain dévoile une collaboration exclusive avec la plateforme innovante de comics numériques audiovisuels, Legend. Cette association fusionne le monde de la bande dessinée interactive et la passion du football pour établir une nouvelle référence en matière de narration numérique, peut-on notamment lire sur ce communiqué officiel. Legend transforme la manière dont les lecteurs abordent les récits en incorporant des sons de personnages et des éléments interactifs amusants tels que la possibilité pour les lecteurs de se mettre dans la peau de leurs personnages préférés, créant ainsi une expérience immersive qui transcende les plates-formes de comics traditionnelles. L’objectif principal de la plateforme est d’offrir une expérience narrative dynamique et participative qui s’adresse à un large éventail de publics, des passionnés de bandes dessinées jusqu’aux amateurs de pop-culture », explique, encore, le club parisien.