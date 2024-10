Le PSG condamne les chants homophobes entendus au Parc

Hier soir, à la fin de la rencontre entre le PSG et Strasbourg, certains supporters ont lancé des chants homophobes. Le PSG a rapidement réagi et condamne fermement ces agissements.

Hier soir, le PSG retrouvait les terrains et le Parc des Princes avec la réception de Strasbourg pour le compte de la huitième journée de Ligue 1. Les Parisiens se sont logiquement imposés contre des Strasbourgeois qui n’ont pas démérité (4-2). Mais ce match a aussi été marqué par des chants homophobes entonnés par certains supporters du club de la capitale. Après ces incidents, le PSG a tenu à réagir et à dénoncer ces chants.

« Le PSG réaffirme son engagement ferme contre toutes les formes de discrimination »

« Le Paris Saint-Germain réaffirme son engagement ferme contre toutes les formes de discrimination, y compris l’homophobie. Le club prend toutes les mesures nécessaires, avant et pendant les matches, pour s’assurer que le Parc des Princes reste un lieu inclusif pour tous. Nous travaillons activement à bannir les comportements discriminatoires et à promouvoir un environnement respectueux, où chaque supporter peut profiter du football en toute sécurité« , avance le PSG dans auprès de L’Equipe. Le quotidien sportif indique que le PSG explique qu’il travaille avec des associations comme SOS Homophobie et Sportitude pour promouvoir l’inclusion et travaille depuis plus d’une décennie à réduire les comportements discriminatoires au Parc des Princes. « Le PSG poursuit ses efforts à travers la formation de ses employés et la sensibilisation de ses supporters, dans et hors des stades. Enfin, Paris affirme aussi s’engager activement à faire évoluer les comportements, tout en rappelant que les chants discriminatoires existent dans de nombreux stades », conclut L’Equipe.

A voir aussi : PSG / PSV – Les supporters néerlandais finalement autorisés à se déplacer

La commission de discipline va se saisir du dossier

De son côté, la commission de discipline de la LFP, via un communiqué, a annoncé qu’elle se saisirait des éléments disponibles pour enquêter et prendre les mesures appropriées. Cette procédure pourrait aboutir à des sanctions, tant pour les supporters auteurs de ces chants que pour le club concerné, si la responsabilité collective est engagée. Parmi les possibles sanctions, la commission de discipline pourrait fermer le virage Auteuil ou interdire l’accès à certains groupes pour un match. « La LFP rappelle que le football professionnel travaille depuis plusieurs années pour éradiquer les comportements et chants homophobes dans les stades. En trois saisons, 93 ateliers de lutte contre les discriminations ont été organisés, impliquant au total 33 clubs de Ligue 1 et de Ligue 2« , explique l’instance dans son communiqué. Rouge Direct, lanceur d’alerte contre l’homophobie dans le sport, a, lui aussi, publié un communiqué ce dimanche. Le collectif dit attendre « une condamnation des chants homophobes de ses supporters par le Paris Saint-Germain et l’annonce de sa coopération avec les forces de police pour identifier les auteurs, comme l’a fait immédiatement le club de Tottenham pour les mêmes raisons, le 29 septembre dernier. »