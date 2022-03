Le PSG confiant pour Mbappé

La pression monte crescendo alors que le PSG se trouve à deux petits jours de son huitième de finale retour sur la pelouse du Real Madrid. Une pression qui a littéralement crevé le plafond dès que l’information de la supposée blessure de Kylian Mbappé à l’entraînement s’est propagée telle une trainée de poudre.

Heureusement, les premiers échos ont été positifs et le joueur devrait pouvoir prendre place au sein du groupe de Mauricio Pochettino. Et ce lundi soir, RMC y va de ses informations. Ainsi, les examens ayant été très rassurants, l’optimisme serait de rigueur pour une titularisation de l’international tricolore face au Real Madrid ce mercredi soir. Pour sa part, Kylian Mbappé veut absolument débuter cette rencontre sur la pelouse du Bernabeu. Le média confirme que la décision devrait être prise à ce sujet ce mercredi matin au plus tard.