Gravement touché face à l’OGC Nice, l’attaquant du PSG Désiré Doué souffre d’une rupture du ligament croisé du genou droit. Un coup dur pour l’attaquant de 21 ans et les Rouge & Bleu.

Les craintes autour de la blessure de Désiré Doué se sont confirmées. Gravement touché au genou droit lors de la victoire face à l’OGC Nice (3-2), ce samedi, Désiré Doué va désormais mener un long combat pour retrouver la compétition.

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Doué opéré en fin de mois

Dans un communiqué médical, le PSG a confirmé la mauvaise nouvelle pour son numéro 14, qui souffre bien d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit. « Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit lors du match de Ligue 1 de ce samedi contre l’OGC Nice, Désiré Doué subira une intervention chirurgicale d’ici la fin du mois », rapporte le PSG dans son point médical. Après Khvicha Kvaratskhelia, voici un autre offensif parisien qui sera éloigné des terrains pendant de longs mois. Reste désormais à savoir si la direction parisienne se montrera active lors du mercato hivernal pour compenser ces deux grosses pertes dans le secteur offensif.

🚨 BREAKING : Comme craint, Désiré Doué souffre d’une rupture du ligament croisé antérieur du genou droit 💔 Il se fera opérer d’ici la fin du mois ! Grosse force Des’ ❤️💙 https://t.co/CVAgNE6YxB — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 22, 2026