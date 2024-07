La FIFA a décidé de modifier la Coupe du monde des Clubs. À partir de 2025, cette dernière regroupera 32 équipes. Ce samedi après-midi, le PSG a validé sa présence dans cette compétition.

Le PSG fait partie des meilleurs clubs d’Europe depuis de très nombreuses années. Qualifié en Ligue des champions chaque saison depuis 2012-2013, le club de la capitale espère enfin remporter le plus prestigieux des trophées en club, lui qui a atteint la finale en 2020 et deux fois les demi-finales ces dernières années, dont l’exercice précédent. Avec ses performances en Coupe d’Europe, le PSG a ainsi validé sa présence à la Coupe du monde des Clubs 2025.

Une compétition qui se déroulera aux États-Unis

Cette compétition va complètement changer l’année prochaine. Depuis sa création en 2000, elle regroupait l’équipe championne du pays hôte en plus des vainqueurs de la Ligue des champions de l’UEFA, de la Ligue des champions de la CAF, de la Ligue des champions de l’AFC, de la Ligue des champions de la CONCACAF, de la Ligue des champions de l’OFC et de la Copa Libertadores. Mais en 2025, le format de cette dernière va se rapprocher de celui de la Coupe du monde. 32 équipes des six confédérations mondiales s’affronteront entre le 15 juin et le 13 juillet 2025. Cette première édition se déroulera aux États-Unis. Ce samedi après-midi, le PSG a confirmé sa présence dans cette compétition sur ses réseaux sociaux.