Le PSG conforte sa place de leader en Ligue 1

Après une trêve internationale d’une dizaine de jours et quelques absents, le PSG a obtenu l’essentiel face à l’Angers SCO vendredi dernier (2-1). Et à l’issue de cette belle 10e journée de Ligue 1, qui nous aura offert 26 buts, le club de la capitale a creusé l’écart en tête du classement (27 points). En effet, les joueurs de Mauricio Pochettino comptent désormais 9 points d’avance sur leur poursuivant, le RC Lens. En effet, les Lensois se sont inclinés face au Montpellier Hérault (0-1) mais conservent leur place de dauphin. Victorieux du FC Lorient (4-1) ce dimanche soir, l’Olympique de Marseille complète le podium et compte 10 points de retard sur les Rouge & Bleu, avant le Clasico de la semaine prochaine.

De son côté, l’OL a remporté le choc de cette journée face à l’AS Monaco (2-0) grâce à des réalisations de Toko Ekambi et Jason Denayer. Un résultat qui permet aux Gones de remonter à la 6e place (16 pts) tandis que l’ASM se situe dans le ventre mou (10e). Les deux mauvaises opérations ont été réalisées par l’OGC Nice et le LOSC, qui se sont inclinés respectivement face à l’ESTAC (0-1) et Clermont (0-1). À noter que le Stade Brestois (19e) et l’AS Saint-Etienne (20e) n’ont toujours pas remporté une rencontre cette saison.

Outre son grand écart en tête du classement, le PSG possède la meilleure attaque du championnat avec 24 réalisations, devant l’OM (18) et le RC Strasbourg (18). Malgré 10 buts encaissés, soit 1 par match, le club de la capitale est la troisième meilleure défense de L1, derrière le Stade Rennais (9) et l’OGC Nice (5).

Résultats 10e journée de L1

PSG / Angers : 2-1

Clermont / LOSC : 1-0

OL / AS Monaco : 2-0

Troyes / Nice : 1-0

Bordeaux / Nantes : 1-1

Brest / Reims : 1-1

FC Metz / Rennes : 0-3

Strasbourg / ASSE : 5-1

Montpellier / Lens : 1-0

OM / Lorient : 4-1

Classement Ligue 1