Le PSG conforte sa place de leader, la course à la LDC s’intensifie… Les résultats de la 31e journée de Ligue 1

Ce week-end de Ligue 1 a permis au PSG de conforter sa place de leader, tandis que la lutte s’intensifie pour arracher une qualification en Ligue des champions.

Cette 31e journée de Ligue 1 a peut-être mis fin aux espoirs du RC Lens dans la course au titre. Opposés au Stade Brestois en ouverture de cette journée, les Sang & Or ont dû remonter un retard de trois buts à la pause pour arracher un match nul en Bretagne. Un faux pas dont a bénéficié le PSG. En déplacement sur la pelouse de l’Angers SCO, une équipe remaniée des Rouge & Bleu s’est tranquillement imposée sur le score de 3-0, avec notamment un Lucas Beraldo très performant au poste de sentinelle. Ce succès permet donc aux Parisiens de compter six points d’avance en tête du classement, à quatre matchs de la fin.

Le PSG prend le large en tête de la Ligue 1, la Ligue des champions s’éloigne pour l’OM

En revanche, la lutte pour les places en Ligue des champions s’annoncera intense jusqu’à la fin du championnat, avec notamment un grand perdant à l’issue de ce week-end : l’Olympique de Marseille. Dans le derby du Sud face à l’OGC Nice, les Olympiens pensaient obtenir une victoire précieuse mais ont été punis sur une panenka de l’ancien Marseillais Elye Wahi en fin de rencontre (1-1). Un résultat qui les place à la 7e position au classement. D’autant plus que ses concurrents, l’Olympique Lyonnais, le LOSC et le Stade Rennais, se sont tous imposés, respectivement contre l’AJ Auxerre (3-2), le Paris FC (1-0) et le FC Nantes (2-1).

La seule déception est venue de l’AS Monaco. Malgré deux buts d’avance, l’ASM a concédé un match nul frustrant sur la pelouse du Toulouse FC (2-2). Dans les autres résultats de cette 31e journée de Ligue 1, le FC Lorient, prochain adversaire du PSG, a été renversé par le RC Strasbourg (2-3). Enfin, le match entre le FC Metz et Le Havre s’est soldé par un incroyable match nul (4-4).

Les résultats de la 31e journée de Ligue 1

Stade Brestois / RC Lens (3-3)

Olympique Lyonnais / AJ Auxerre (3-2)

Angers SCO / Paris Saint-Germain (0-3)

Toulouse FC / AS Monaco (2-2)

FC Lorient / RC Strasbourg (2-3)

Le Havre / FC Metz (4-4)

Paris FC / LOSC (0-1)

Stade Rennais / FC Nantes (2-1)

Olympique de Marseille / OGC Nice (1-1)

Le classement de Ligue 1

Paris Saint-Germain – 69 pts (+43 / 1 match en moins) RC Lens – 63 pts (+28 / 1 match en moins) Olympique Lyonnais – 57 pts (+16) LOSC – 57 pts (+16) Stade Rennais – 56 pts (+12) Olympique de Marseille – 53 pts (+18) AS Monaco – 51 pts (+7) RC Strasbourg – 46 pts (+10 / 1 match en moins) FC Lorient – 41 pts (-5) Toulouse FC – 38 pts (-1) Stade Brestois – 38 pts (-6 / 1 match en moins) Paris FC – 38 pts (-7) Angers SCO – 34 pts (-17) Le Havre – 31 pts (-13) OGC Nice – 30 pts (-22) AJ Auxerre – 25 pts (-15) FC Nantes – 20 pts (-25) FC Metz – 16 pts (-39)

Le programme de la 32e journée de Ligue 1

Samedi 2 mai FC Nantes / Olympique de Marseille (15h sur Ligue 1+) Paris Saint-Germain / FC Lorient (17h sur beIN SPORTS 1) FC Metz / AS Monaco (19h sur Ligue 1+) OGC Nice / RC Lens (21h05 sur Ligue 1+)

Dimanche 3 mai LOSC / Le Havre (15h sur Ligue 1+) AJ Auxerre / Angers SCO (17h15 sur Ligue 1+) Paris FC / Stade Brestois (17h15 sur Ligue 1+) RC Strasbourg / Toulouse FC (17h15 sur Ligue 1+) Olympique Lyonnais / Stade Rennais (20h45 sur Ligue 1+)



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